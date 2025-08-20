Slušaj vest

Glumica Dragana Mićalović podelila je na Instagramu video iz svog rodnog kraja, mesta koje joj uvek prija i u koje se sa zadovoljstvom vraća.

U snimku se vidi deo kuće u Leskovcu, ukrašen saksijama punim cveća, a zatim i mala bašta sa dve stolice i improvizovanim stočićem na kojem je kafa spremno čekala kafa.

"Naš ritual. Naš stočić. Dom", napisala je ona uz uz video koji zrači tišinom i harmonijom.

Mićalovićeva je nedavno podelila utiske sa posete Briskoj gori, gde se nalazi Hram Svetog Vasilija Ostroškog, iznad Ulcinja.

Ovo sveto mesto za našu glumicu ima posebno značenje. Ovo nije prvi put da je posetila Brisku goru, a dirljive reči koje je napisala pored objave govore o tome koliko joj znači.

- Najlepša tri dana i noći mog života u poslednjih… mnogo! Moje sestrice! Moje radosnice! Moja Briska Gora. Sveti Vasilije ovde šapuće tišinom. A sestrice – ljubavlju koja ne traži ništa, samo radost duše! Čuvaju kamen, čuvaju duše. Na Briskoj Gori – sestrice, blagoslov Gospoda - napisala je Dragana kraj galerije fotografija.

Draganina sestra, glumica Sloboda Mićalović svojevremeno je pričala kako se oseća kada poseti rodni Leskovac.

- Već dugo ne živim u Leskovcu, poslednjih nekoliko godina ga i ne posećujem jer tamo nemam više nikog svog. Trebalo mi je vremena da se naviknem na boravak u hotelu... Prvo nisam mogla da se osvestim da sam u Leskovcu, imala sam utisak kao da sam u nekom drugom gradu koji mi je jako poznat... Ljudi su se promenili, čitava jedna generacija je otišla, došli su novi klinci - ispričala je glumica za Gloriu, pa dodala da u njenom Leskovcu više ništa nije kao pre.