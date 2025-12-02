Slušaj vest

Glumac Rade Ćosić otvoreno je govorio o svojoj emotivnoj prošlosti i otkrio da je zbog ljubavnih problema čak potražio stručnu pomoć. Kako kaže, jedna devojka ga je toliko emotivno povredila da je morao da ide kod psihijatra.

– Išao sam kod psihijatra kad je jedna devojka raskinula sa mnom. U tom trenutku su mi pomogli, ali sam bio jako mlad i neiskusan. Imao sam 21 godinu. Mislio sam kad se jednom zaljubiš da je to za ceo život, a onda se ispostavi da je ona završila sa najboljim drugom u WC-u dok sam ja bio tu. Čak sam i čuo... posle su mi poslali i snimak, al' nije bitno ni to – rekao je Rade bez ustručavanja.

Saznao sve slučajno: „Otvorila mejl sa mog kompjutera“

Iako je bio šokiran, glumac kaže da nije imao nameru da traži dokaze. Međutim, istina je izašla na videlo zahvaljujući – greškom njegove tadašnje devojke.

– Na kraju sam u mejlu video šta su sve radili. Sticajem okolnosti sam sve saznao, ona je sa mog kompjutera ušla u mejl. U suštini, važno je da je raskinula. Nije problem u njoj, niti u meni, nego u tom dečku... šta je on – ispričao je Rade sa ironičnim osmehom.

Rade Ćosić Foto: Kurir Televizija

„Bili smo zatvoreni pet meseci zbog filma“

Povodom filma „Ko živ, ko mrtav“, otkrio je kako je izgledao proces snimanja.

– Mi smo tamo bili zaključani pet meseci, izgubili smo kontakt sa devojkama, niti jedemo, niti pijemo. Onda, kad smo konačno imali prvi susret sa publikom, oni su reagovali kao jedan, svi u glas. Meni je čak srce preskakalo – rekao je glumac ranije za Kurir.

Film Ko živ ko mrtav Foto: Promo

