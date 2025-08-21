Nikol Kidman ne ispušta ćerke iz naručja: Podelila nikad emotivnije fotografije, ljudi oduševljeni prizorom
Poznata glumica Nikol Kidman objavila je fotografiju na kojoj grli svoju ćerku Fejt i uživa u zalasku sunca.
Na slici se vidi kako ljubi ćerku u obraz. Obe su za ovaj prijatan večernji trenutak nosile lagane letnje kombinacije.
Glumica ima i sedamnaestogodišnju ćerku Sandej Rouz, a podelila je i fotografiju sa njom. I one su bile usklađene u laganim kombinacijama sa cvetnim dezenima.
Takođe, Nikol je objavila fotografije sa muzičkog festivala na kojem je bila sa obe ćerke. Pratile su nastup američke pevačice Olivije Rodrigo.
U galeriji fotografija sa letovanja može se videti još rođendanska torta njene ćerke koja je proslavila 17. rođendan, kao i nekoliko njenih fotografija...
Glumica je odmor delimično provela i na Balkanu, a u opisu galerije stavila je: "Letnje uspomene! Sada nazad u školu".
(Kurir.rs)
