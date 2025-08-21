Slušaj vest

Poznata glumica Nikol Kidman objavila je fotografiju na kojoj grli svoju ćerku Fejt i uživa u zalasku sunca.

Na slici se vidi kako ljubi ćerku u obraz. Obe su za ovaj prijatan večernji trenutak nosile lagane letnje kombinacije.

Nikol Kidman sa porodicom na odmoru Foto: Printscreen/Instagram/nicolekidman

Glumica ima i sedamnaestogodišnju ćerku Sandej Rouz, a podelila je i fotografiju sa njom. I one su bile usklađene u laganim kombinacijama sa cvetnim dezenima.

Takođe, Nikol je objavila fotografije sa muzičkog festivala na kojem je bila sa obe ćerke. Pratile su nastup američke pevačice Olivije Rodrigo.

U galeriji fotografija sa letovanja može se videti još rođendanska torta njene ćerke koja je proslavila 17. rođendan, kao i nekoliko njenih fotografija...

Nikol Kidman uživala je na odmoru sa porodicom Foto: Printscreen/Instagram/nicolekidman

Glumica je odmor delimično provela i na Balkanu, a u opisu galerije stavila je: "Letnje uspomene! Sada nazad u školu".

(Kurir.rs)

