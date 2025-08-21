Slušaj vest

Poznata glumica Nikol Kidman objavila je fotografiju na kojoj grli svoju ćerku Fejt i uživa u zalasku sunca.

Na slici se vidi kako ljubi ćerku u obraz. Obe su za ovaj prijatan večernji trenutak nosile lagane letnje kombinacije.

Nikol Kidman sa porodicom na odmoru Foto: Printscreen/Instagram/nicolekidman

Glumica ima i sedamnaestogodišnju ćerku Sandej Rouz, a podelila je i fotografiju sa njom. I one su bile usklađene u laganim kombinacijama sa cvetnim dezenima.

Takođe, Nikol je objavila fotografije sa muzičkog festivala na kojem je bila sa obe ćerke. Pratile su nastup američke pevačice Olivije Rodrigo.

U galeriji fotografija sa letovanja može se videti još rođendanska torta njene ćerke koja je proslavila 17. rođendan, kao i nekoliko njenih fotografija...

Nikol Kidman uživala je na odmoru sa porodicom
Nikol Kidman uživala je na odmoru sa porodicom Foto: Printscreen/Instagram/nicolekidman

Glumica je odmor delimično provela i na Balkanu, a u opisu galerije stavila je: "Letnje uspomene! Sada nazad u školu".

(Kurir.rs)

Ne propustitePop kulturaNajlepša žena bezuspešno pokušavala da mu rodi dete: Glumac nakon razvoda poleteo drugoj u zagrljaj, pa odbacio rođenu ćerku
profimedia-0495792836.jpg
Pop kulturaBivša i sadašnja Toma Kruza u ozbiljnom okršaju: Ruganja na račun fizičkog izgleda ne jenjavaju (FOTO)
Tom Kruz profimedia-0953770117.jpg
Pop kulturaKraljevski stil i holivudska elegancija na Vimbldonu: Evo ko je sve od poznatih faca viđen na tribinama finalnog meča (FOTO)
Poznati na Vimbldonu profimedia-1021631532.jpg
Pop kulturaNikol Kidman uživa na Jadranu: Holivudska diva letuje u našem komšiluku, a fotke pokazuju kako se provodi
Nikol Kidman na Balensijaga reviji u Parizu profimedia-1020082775.jpg

 VIDEO: Glumica se izblamirala

GLUMICA SE POTPUNO IZBLAMIRALA PRED BRANKOM SOVRLIĆ, PA SE JAVNO IZVINILA: Pevačica je dobila blaži nervni slom kada me je čula Izvor: Kurir televizija