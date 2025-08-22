Slušaj vest

Australijska glumica Skarlet Vas (30), poznata po ulozi Mišti Šarme u popularnoj sapunici Neighbours, iznenadila je javnost objavom da čeka dete sa svojim suprugom Tajom Ričijem (28), koji je ujedno i njen polubrat.

Ovu vest podelila je sredinom septembra 2024. godine na svom Instagram profilu, zajedničkim fotografijama sa Ričijem na kojima se nazire njen trudnički stomačić. Beba je došla na svet u decembru te godine, a otkriveno je da je u pitanju devojčica. Njihova ljubavna priča počela je u Melburnu, gde su se upoznali kao tinejdžeri, pre nego što su njihovi roditelji započeli vezu.

Nakon što su se njihovi roditelji venčali, Skarlet i Tajo su zvanično postali polubrat i polusestra, ali to nije sprečilo razvoj njihovih romantičnih osećanja. Par je svoju vezu dugo krio, da bi 2021. godine privukli veliku pažnju na društvenim mrežama videom pod naslovom: "Zaljubila sam se u najboljeg prijatelja svog dečka... koji je slučajno moj polubrat."

Iako je u početku delovalo kao šaljivi skeč, kasnije su potvrdili da je njihova romansa stvarna i da traje već godinama. Uprkos kontroverzama, par se venčao u septembru 2023. godine na grčkom ostrvu Mikonos. U septembru 2024. objavili su radosnu vest da čekaju devojčicu, koju su nazvali svojim "božićnim čudom". Njihova veza i trudnoća izazvale su podeljene reakcije na društvenim mrežama. Dok ih jedni podržavaju i čestitaju im, drugi njihovu vezu smatraju "neprirodnom" i "pogrešnom".

– Iskreno, to ne utiče na nas jer imamo jedno drugo – izjavila je Skarlet za australijske medije. – Trolovi su nam vrlo zabavni. Ako je neki komentar posebno negativan, možda ćemo odgovoriti – to je dobra taktika za razoružavanje – rekla je glumica. Skarlet je stekla slavu 2017. godine ulogom policajke u seriji Neighbours, nakon čega se preselila u SAD gde je nastavila da gradi karijeru. Zajedno sa Tajom, koji je muzičar i TikTok zvezda, izgradila je značajno prisustvo na društvenim mrežama.

