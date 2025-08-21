Nekada je bio jedan od najvećih holivudskih zavodnika i ponosno je nosio nadimak „francuski Bred Pit“. Međutim, dve decenije nakon uspona do slave početkom 2000-ih, Olivije Martinez daleko je od imidža visokog, tamnokosog i markantnog glumca, a iza njega su pravne bitke, malo filmskih uloga i život daleko od glamura.

Na nekim od najnovijih fotografija Martinez je neprepoznatljiv i više nije ni senka zgodnog muškarca koji je osvajao publiku pre dvadeset godina.

Glumac, sada 59-godišnjak, najpoznatiji po ulogama u filmovima „Neverna“ i „S.W.A.T.“, postigao je značajan uspeh u filmskoj industriji.

Niz osvojenih lepotica uključivao je Kajli Minog i Rouzi Hantington-Vajtli, a neki primećuju da je jurio oskarovke – bio je veren sa Mirom Sorvino i oženjen za Hale Beri. Žene brane „žensku stranu“ i tvrde da je Olivije svima zagorčao život i da mu karma sada „ljubazno vraća“.

Olivije i Hale venčali su se 2013. godine, a iste godine su dobili sina Masea, koji sada ima 11 godina. Razveli su se nakon tri godine braka, ali razvod je konačno završen tek 2023, kada je dogovoreno zajedničko starateljstvo, uz Haleinu obavezu plaćanja alimentacije.

Međutim, prošle godine Hale je pokrenula novu pravnu bitku protiv glumca, tvrdeći da on pokušava da izbegne zajedničku roditeljsku terapiju, tražeći od suda da ga primora na učešće. U oktobru je sudija stao na stranu glumice, nakon što je ona dokazala da se Olivije ne pojavljuje na terapijama.

Međutim, u sudskim dokumentima koje je objavio TMZ, navodi se da je Olivije ispunio njen zahtev nakon što je slučaj iznet pred sud. Prema dokumentima koje je dobio magazin US Weekly, Hale je tvrdila da je do sada potrošila više od 200.000 dolara na pravne troškove, uključujući i „dobrovoljno“ plaćanje 80.000 dolara za Olivijeve pravne troškove. Takođe je tvrdila da je glumac finansijski zavistan od alimentacije koju mu ona plaća.

Hale je tražila puno starateljstvo nad detetom, napominjući da Maseo ima problema u školi, zaostaje za vršnjacima i da mu je dijagnostikovan ADHD i blaga disleksija.

Hale, koja ima ćerku Nahlu (16) iz veze sa bivšim partnerom Gabrijelom Obrijem (47), tvrdila je da Olivije „ili nije svestan“ poteškoća koje njihov sin ima ili ih „neodgovorno zanemaruje“, što, kako kaže, dokazuje da nije podoban za starateljstvo. Naglasila je da njegovo „burno ponašanje“ i davanje prioriteta fudbalskim treninzima nad školom uzrokuje da Maseo zaostaje za vršnjacima. Inače, bivši par se upoznao 2010. na snimanju filma „Tamna plima“ u Južnoj Africi.

Nadimak „francuski Bred Pit“ Olivije je dobio tokom američke promotivne turneje za film „Jahač na krovu“ iz 1995. godine. Upravo mu je ta uloga donela globalnu slavu i otvorila vrata Holivuda.

Pre veze sa Hale, 2009. godine, Olivije je bio u vezi sa manekenkom Rouzi Hantington-Vajtli, koju je upoznao na modnoj reviji Viktorijine tajne, gde je ona debitovala. Iako su u početku delovali srećno, veza na daljinu nije uspela.

Olivije je takođe bio u vezi sa australijskom pevačicom Kajli Minog od 2003. do 2007, nakon što su se upoznali na dodeli Gremija. Bio joj je velika podrška kada joj je 2005. dijagnostikovan rak dojke. Navodno joj je pomogao u teškim trenucima i podsticao je da pronađe male radosti čak i tokom lečenja.

Uprkos naizgled bajkovitoj romansi, Olivije i Kajli Minog su raskinuli nakon glasina da je glumac prevario pevačicu sa izraelskom glumicom, manekenkom i umetnicom Sarai Givati. Ipak, oboje su tada negirali optužbe za prevaru, a čini se da su ostali u dobrim odnosima jer su kasnije viđeni na zajedničkom ručku. Pre veze sa Kajli, Olivije je bio u vezi sa američkom glumicom Mirom Sorvino od 1999. do 2002. godine.

Rođen u radničkoj porodici u predgrađu Pariza, Olivije je rano napustio školu i radio razne poslove, uključujući prodaju farmerki. Isprva je želeo da krene očevim stopama i okuša se u boksu, ali su ga prijatelji nagovorili da se oproba u glumi. Sa 23 godine upisao se na Međunarodni konzervatorijum u Parizu.

Nakon nekoliko televizijskih uloga, privukao je međunarodnu pažnju 1995. godine, a prethodno je 1994. godine osvojio prestižnu nagradu Cezar za najperspektivnijeg mladog glumca.

Između 2000. i 2004. glumio je u čak deset projekata, ali nakon toga njegova karijera je počela da opada. Poslednji put se pojavio u poljsko-američkom psihološkom trileru 2020. godine.

Poslednjih godina Olivije se potpuno povukao iz sveta slavnih, a njegov današnji život daleko je od glamura Holivuda kakav je nekada vodio.

Danas Olivier živi u Los Anđelesu, a od razvoda od Hale Beri nije javno potvrdio nijednu novu ljubavnu vezu.

