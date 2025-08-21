Slušaj vest

Megan Markl (44), vojvotkinja od Saseksa, ovih dana iznenadila je pratioce novim videom sa svog Instagram profila. Snimak je nastao u njenom domu u Montecitu, u Kaliforniji, a na njemu priprema jednostavnu pastu – uz svoje prepoznatljive proizvode iz linije As ever.

Jednostavan recept i brend “As ever”

Na snimku se Megan pojavljuje potpuno prirodna, bez šminke i u ležernoj odeći, dok u pozadini svira pesma Mia Cara, Mia Amore u izvođenju Anet Funicelo.

Pokazala je pripremu brzog recepta od špageta sa belim lukom, limunom, maslinovim uljem i svežim bosiljkom. Jelo je završila rendanim sirom i dodatnom dozom maslinovog ulja, a na kuhinjskom pultu u kadru su se jasno videli staklenke sa As ever džemovima, dok je serviranu pastu pratila čaša njenog As ever rosé vina.

„Kuvam mnogo više od paste (sa domaćim ukiseljenim limunima)… Toliko dobrih stvari stiže uskoro “, napisala je Megan, jasno aludirajući na nove projekte.

Međutim, ono što je privuklo najveću pažnju javnosti je činjenica da je Megan zabranila komentare ispod videa. Zanimljivo je da mnogi kritikuju njen stil kuvanja i pristup hrani, ističući da ovaj kulinarski šou nema smisla i da je njeno ponašanje lažno pred kamerama.

Zašto Netflix emisiju nije snimala kod kuće?

Megan i princ Hari žive u Montecitu sa sinom Arčijem (6) i ćerkom Lilibet (4). Iako je već ranije delila snimke iz kuhinje, u razgovoru za People objasnila je zašto njena Netflix emisija With Love, Meghan nije snimana u njihovoj kući.

„Želela sam da zaštitim naš porodični prostor. Mi smo jako povezani i obožavam trenutke kada Lili ide na spavanje, kada zajedno ručamo i kada kraj dana provodimo samo za sebe. Ne mogu da zamislim 80 ljudi iz produkcije u našoj kuhinji“, rekla je Megan.

Zbog toga je emisija snimana u iznajmljenom prostoru, dekorisanom tako da podseća na njihov dom.

