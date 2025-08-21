Slušaj vest

Ijan Mekelen i Elajdža Vud, zvezde iz „Gospodara prstenova“, vraćaju se na bioskopska platna. Mekelen je otkrio da su obojica dobili uloge u filmu „Potraga za Golumom“. Premijera filma planirana je za 2027. godinu, a snimanje počinje u maju.

Ijan Mekelen iznenadio fanove "Gospodara prstenova": Otkrio šta nas sve čeka u nastavku!

Gospodar prstenova Foto: Warner Bros Collection / Everett / Profimedia

- U filmu postoji lik koji se zove Frodo i postoji još jedan lik koji se zove Gandalf – rekao je Mekelen, jasno nagoveštavajući da će on i Vud ponovo igrati iste uloge. Spekuliše se da će se u filmu pojaviti i njihove kolege Dominik Monahan, Bili Bojd i Džon Ris-Dejvis, ali Mekelen o tome nije želeo da govori. Film će režirati Endi Serkis, koji se takođe vraća ulozi Goluma.

Film je prvi put najavio Warner Bros prošlog leta, uz informaciju da će Piter Džekson, reditelj originalne trilogije, biti producent zajedno sa Franom Vošom i Filipom Bojensom.

- To je specifičan deo neverovatne, još neispričane priče, i to iz perspektive ovog neobičnog stvorenja - objasnio je Bojens.

Podsetimo, Mekelen je u novembru 2024. za "Big Issue" otkrio da je spreman da ponovo zaigra Gandalfa.

Elajdža Vud Foto: Printskrin

- Rekli su mi da će biti još filmova i da će Gandalf biti deo njih. Nadaju se da ću ga ja glumiti - rekao je tada, iako detalji o filmu još nisu bili poznati.

Podsetimo, "Gospodar prstenova" zasnovan je na romanima Dž. R. R. Tolkina, a sve je počelo 2001. godine filmom „Družina prstena“. Ubrzo su usledila i dva nastavka – „Dve kule“ (2002) i „Povratak kralja“ (2003). Kasnije je stigla i trilogija „Hobit“, a filmovi su izašli 2012, 2013. i 2014. godine.

(Kurir.rs/24sedam.rs)

VIDEO: Drugi deo filma "Vidimo se u čitulji"