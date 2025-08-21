Slušaj vest

Nikol Kidman se nedugo nakon što je osvojila Oskararazvela od holivudske zvezde, Toma Kruza, nakon 11 godina braka. Sa Tomom je usvojila dvoje dece, Izabelu i Konora, a sada je otkrila šta je prethodilo krahu braka.

Nikol Kidman i Kit Urban u braku su od 2006. godine

"I dok je na profesionalnom planu sve bilo idilično, u privatnom životu sam se borila. Ali, to se događa, zar ne", počela je da priča Nikol autoru Dejvu Kargeru za njegovu novu knjigu "50 Oscar Nights".

"Otišla sam kući, naručila dostavu i završila jedući večeru na podu svoje sobe. Sedela sam na podu i jela pomfrit i burger sa porodicom, nakon čega sam otišla u krevet. Tek tada me sve pogodilo i shvatila sam da moram pronaći ljubav, jer mi je ona u životu potrebna. Otišla sam sama u krevet, i to pre ponoći. Danas, da ga ponovo osvojim, ne bih došla kući 24 sata", dodala je ona.

Nikol Kidman i Tom Kruz razveli su se nedugo nakon što je glumica osvojila Oskara Foto: Profimedia

Nakon završene dodele svi su je nagovarali da im se pridruži na tradicionalnoj zabavi, ali glumica nije htela.

"Rekla sam im da bi to izgledalo kao likovanje, da se ne bih osećala ponizno. Da ne bi bilo u redu da hodam kroz masu i nosim nagradu okolo. To bi bilo stvarno neprikladno", rekla je Kidman, pa dodala da je na kraju ipak popustila:

"Doslovno sam ušetala i nosila ga okolo, ali bila sam potpuno skrhana i emotivna, tresla sam se sve vreme i nimalo nisam uživala. Samo što se nisam izvinjavala, što je tako glupo. Volela bih da sam mogla više da uživam".

(Kurir.rs/B92)

