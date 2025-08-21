Slušaj vest

Pevač grupe Coldplay, Kris Martin, nema nameru da ukine popularni "kiss cam" na koncertima, i to uprkos viralnom incidentu s preljubom koji je obišao ceo svet, prenosi Page Six.

Podsećamo, upravo je "kiss cam" zabeležio kompromitujući trenutak kada je bivši izvršni direktor kompanije Astronomer, Endi Bajron, uhvaćen u preljubi sa koleginicom, šeficom ljudskih resursa iste firme, Kristin Kabot. Iako je snimak postao viralan, Martin ističe da ne planira da odustane od ove tradicije.

Kris Martin Foto: Adam Ihse/TT / Shutterstock Editorial / Profimedia

„Već dugo koristimo ‘kiss cam’, a tek je nedavno sve to postalo… pa, ovo. Kada ti život baci limune, ti napraviš limunadu. Zato ćemo nastaviti s tim, jer želimo da upoznamo neke od vas“, poručio je Martin publici sa bine.

Dok je razgovarao s obožavaocima, Kris je pročitao i nekoliko transparenata, uključujući onaj od fana koji je istakao da je prisustvovao čak tri koncerta u tri meseca.

„Bio si na onom nastupu u Bostonu. Pa dobro, hvala ti što si opet došao, i to posle onog debakla“, dodao je kroz osmeh.

Viralni snimak iz Bostona

Na koncertu u Bostonu, kamera je na velikom ekranu prikazala par koji se grlio. U trenutku kada su shvatili da ih gleda ceo stadion, muškarac se brzo sagnuo, dok je žena instinktivno okrenula glavu kako joj se lice ne bi jasno videlo.

Pogledajte u galeriji kako je to izgledalo:

1/5 Vidi galeriju Ljubavnici uhvaćeni na koncertu Foto: Printscreen/X/GharKekalesh

Publika je sve to propratila uz šok i smeh, a Martin je tada duhovito dodao:

„Ili imaju aferu, ili su jednostavno veoma stidljivi.“

Posledice skandala

Nedugo zatim otkriveno je da su oboje u braku sa drugim partnerima. Nakon što je snimak obišao društvene mreže, Andyjeva supruga, Megan Kerigan Bajron, uklonila je svoje prezime sa Fejsbuka, a potom i deaktivirala profil. Prema navodima američkih medija, ona se povukla iz javnosti i trenutno boravi u njihovoj luksuznoj vili vrednoj 2,4 miliona dolara u saveznoj državi Mejn, gde sa suprugom vodi krizne razgovore o budućnosti braka.

