Slušaj vest

Kruz Bekam (20) i Džeki Apostel (29) u jednom momentu opustili su se malo više, a TMZ dešavanja na jahti opisuje kao veliki šok i poredi ih sa simulacijom oralnog seksa.

1/6 Vidi galeriju Kruz Bekam Foto: Printscreen/Instagram/cruz, Printscreen/Instagram/victoriabechkam

Najmlađi sin Viktorije i Dejvida Bekama išetao je u Spido kupaćem kostimu i približio se svojoj devojci koja je sedela na podu broda, a onda ga je ona uhvaila za zadnjicu. Slike nedvosmisleno pokazuju da su bili na korak da strast eksplodira, i to dok je tik ispred njih bio jedan muškarac, ali i sam Dejvid Bekam u neposrednoj blizini, pa se može reći da su simulirali seks iza njegovih leđa.

"Dejvid Bekam je bio tamo?", čude se komentatori sa Instagrama, a onda su primetili i Romea Kruza koji je nonšalantno čačkao nos.

Neki brane zaljubljeni par pa kažu da nisu radili ništa loše i da ih paparaci ostave na miru. I dok to "ništa loše" nije sporno, najčudniji momenat je da su znali da im je Dejvid Bekam blizu i da ih može videti. Pa ili nisu mogli da obuzadaju strast ili im ne smeta da imaju posmatrače, ko god to bio.

Za Kruza Bekama to je bio dana kada su nastale njegove najšokantnije fotografije, ubrzo nakon što je uhvaćen u lascivnoj situaciji, fotografisali su ga kako zavlači ruku u svoj kupaći. Nonšalancija na nivou.

Slike sa jahte pokrenule su i komentare da je "Kruz obdaren kao njegov otac" pa se porede sa fotografijam Bekama u vešu iz modnih kampanja, a mnogi se sećaju i kako je Viktorija pričala o svom suprugu.

Vezu Kruza Bekama i Džeki Apostel njegovi roditelji zdušno podržavaju. Lajkuju njihove zajedničke fotorafije na Instagramu, brazilsku pevačicu zovu na sva porodična okupljanja, i po svemu sudeći, ne bi imali bilo šta protiv da im i zvanično postane snaja, iako je njihovom sinu tek 20 godina, ali treba podsetiti da se Dejvid Bekam oženio kao 24-godišnjak, dok je Viktorija imala godinu dana više kada se udala.

Ne smeta im ni razlika u godinama između Džeki i Kruza, dok im brak njihovog najstarijeg sina Bruklina Bekama (26) i Nikole Pelc nije nimalo po volji. Traje porodičan razdor, a povremeno se pojave naznake da bi sukob mogao da se reši ili makar primiri.

Bekamovi su preko noći izgubili reputaciju skladne porodice koju je ranije narušavao Dejvid svojim aferama. Podsetimo, Viktorija i Dejvid Bekam u braku su od 1999. Imaju i sina Romea (22) i ćerku Harper (14).

(Kurir.rs/Žena)

VIDEO: Bekam sprema pastirsku pitu