Sevnule obline u metalik kupaćem kostimu sa resama: Ljudi ne mogu da skinu pogled sa Šakirinog tela
Pevačica Šakirapokazala je neverovatnu figuru u bikiniju tokom odmora u Kabo San Lukasu, Meksiko, u sredu.
Kolumbijska pevačica (48) istakla je svoje zategnuto telo u metalik ružičastom bikiniju s resicama od perlica dok se opuštala na pesku, piše Daily Mail.
Zvezda uživa u kratkom odmoru od svetske turneje "Las Mujeres Ya No Lloran", a na pozornicu se vraća 23. avgusta koncertom u Montereju.
Turneja, koja je nadmašila i Bijonse i Lejdi Gagu, za sad je najveća ženska turneja 2025. godine, prema zaradi i broju prodatih ulaznica.
Šakira je otkrila da ju je za niz stadionskih nastupa inspirisala upravo Bijonse.
Kolumbijska pevačica nije štedela u stvaranju najvećeg mogućeg šoua - od 14 kostima do spektakularnih vizuala i gostujućih zvezda.
Šakira bez problema održava energiju tokom dvosatnog seta. Priznala je da se posebno pripremala i trenirala kako bi izdržala ovu turneju, pa se stalno bavi vežbanjem. Sa sobom vodi i dva fizioterapeuta, a bekstejdž ketering prepun je zdravih opcija.
Inače, koncert započinje filmom u kojem se AI verzija pevačice, s nedostajućom rukom, izdiže iz peska i sastavlja samu sebe, što je simbol turbulentnih godina u njenom privatnom životu.
Kao što znamo, u novembru 2023. konačno je rešila sudski spor zbog neplaćenog poreza, a iste godine prošla je kroz razvod s bivšim fudbalerom Žerarom Pikeom nakon 11 godina veze i optužbi za neveru.
(Kurir.rs/Najžena)
VIDEO: Pike u sukobu sa Šakirinim fanovima: