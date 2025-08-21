Slušaj vest

Pevačica Šakirapokazala je neverovatnu figuru u bikiniju tokom odmora u Kabo San Lukasu, Meksiko, u sredu.

Kolumbijska pevačica (48) istakla je svoje zategnuto telo u metalik ružičastom bikiniju s resicama od perlica dok se opuštala na pesku, piše Daily Mail.

Šakira zapalila sve na koncertu u Brazilu

Zvezda uživa u kratkom odmoru od svetske turneje "Las Mujeres Ya No Lloran", a na pozornicu se vraća 23. avgusta koncertom u Montereju.

Turneja, koja je nadmašila i Bijonse i Lejdi Gagu, za sad je najveća ženska turneja 2025. godine, prema zaradi i broju prodatih ulaznica.

Šakira je otkrila da ju je za niz stadionskih nastupa inspirisala upravo Bijonse.

Kolumbijska pevačica nije štedela u stvaranju najvećeg mogućeg šoua - od 14 kostima do spektakularnih vizuala i gostujućih zvezda.

Šakira bez problema održava energiju tokom dvosatnog seta. Priznala je da se posebno pripremala i trenirala kako bi izdržala ovu turneju, pa se stalno bavi vežbanjem. Sa sobom vodi i dva fizioterapeuta, a bekstejdž ketering prepun je zdravih opcija.

Inače, koncert započinje filmom u kojem se AI verzija pevačice, s nedostajućom rukom, izdiže iz peska i sastavlja samu sebe, što je simbol turbulentnih godina u njenom privatnom životu.


Šakira na jednom od svojih mnogobrojnih koncerata

Kao što znamo, u novembru 2023. konačno je rešila sudski spor zbog neplaćenog poreza, a iste godine prošla je kroz razvod s bivšim fudbalerom Žerarom Pikeom nakon 11 godina veze i optužbi za neveru.

(Kurir.rs/Najžena)






