Ako pomislite na prototip savršenog para, prva asocijacija biće vam Ana Kurnjikova i Enrike Iglesijas. I zamislite samo taj miks gena u DNK materiju njihove dece, koja, šta god dobila od oca ili majke, biće prelepa! Kako rastu, tako 'loto dobitak' na genetskoj lutriji sve više dolazi do izražaja, a s obzirom na to da nisu česte prilike da popularni pevač i nekadašnja teniserka naslednike prezentuju javno, nije čudo što su nove papraco fotografije mame Ane i troje poraslih mališana izazvale baš toliko oduševljenje.

I nisu samo deca bila ta kojoj su se ljudi širom sveta obradovali. Ana Kurnjikova, iako sportska penzionerka sa višedecenijskim stažom, i dalje poseduje tu auru zvezde i kultne javne ličnosti, pa planetarna javnost ne gubi interesovanje za njen lik i delo. A kako je pre nekoliko meseci viđena u invalidskim kolicima, bez da se iko oglasio u vezi sa razlogom, svima je laknulo kada su bivšu tenisku princezu videli na nogama i u odličnoj formi.

Ana sa decom, Enrike na turneji

Jedna od najglamuroznijih sportistkinja koje su ikada krasile teniski teren i u prošlosti zvanično najseksipilnija žena na svetu, sada je viđena u pravom "mama izdanju". Ikona belog sporta pojavila se, naime, sa svojom decom u Majami Biču - bez kolica i ortopedske čizme, a na ekskluzivnim fotografijama koje je objavio Dejli Mejl videli smo da je četrdesetčetvorogodišnja Ana vodila svoje troje dece - blizance Lusi i Nikolasa (7) i petogodišnju Meri - na časove borilačkih veština.

Kurnjikova je bila obučena vrlo ležerno - nosila je belu duksericu, crni biciklistički šorts i patike, dok joj je kosa bila vezana u rep. Njena deca bila su spremna za trening karatea - sa punim rancima na leđima - dok je najstarija ćerka Lusi u rukama imala i ogromnog plišanog medveda.

Što se tate Enrikea Iglesijasa tiče, on je i dalje na turnejama 'opkoljen' mnogobrojnim obožavateljkama.

A ko radi, taj i zaradi, a planetarno poznati muzičar to svakako jeste, nedavno je kupio još jednu nekretninu u zatvorenoj zajednici Bej Point u Majami Biču. U pitanju je kuća iz 1957. godine sa pet spavaćih soba i četiri i po kupatila, čija je vrednost procenjena na 6,5 miliona dolara. To imanje nalazi se u istoj ulici gde već imaju kuću i gde odgajaju svoju decu.

Karijera koja se prerano završila

Kada je karijera Ane Kurnjikove u pitanju, ona je najviše postigla u tinejdžerskim danima, ali je već na početku dvadesetih završena- Osvojila je 16 titula u dublu i bila svetski broj 1 u toj kategoriji u novembru 1999, nekoliko meseci nakon što je sa Martinom Hingis trijumfovala na Australijan openu. U singlu je ostvarila najbolji rezultat na Vimbldonu 1997. godine, gde je stigla do polufinala već na svom debiju, izgubivši upravo od Hingis, koja je tada i osvojila turnir. U četvrtfinale Australijan opena ušla je 2001. godine, ali je zbog brojnih povreda, prvenstveno leđa, morala da završi karijeru sa samo 21 godinom.

Enrike Iglesijas jedan je od najpozntijih španskih pevača Foto: Profimedia

Osim na terenu, proslavila se i van njega - kao model i javna ličnost. Te 2002. proglašena je najseksipilnijom ženom sveta - dospevši ispred Britni Spirsi Dženifer Lopez - a 2010. i najseksipilnijom teniserkom svih vremena.

Brak ili vanbračna zajednica?

Najveća misterija njenog odnosa sa Iglesijasom jeste da li su se zapravo venčali. Pevač je u više navrata govorio da mu brak nije prioritet, ali je Anu ponekad nazivao "mojom ženom". Kada su ga 2012. pitali zašto ju je tako predstavio, odgovorio je:

Ana Kurnjikova veoma rano je završila svoju profesionalnu karijeru Foto: Profimedia

"Hteo sam da zvuči slatko u tom trenutku. Nisam želeo da zbunim ljude. Samo sam mislio da je jednostavnije reći 'moja žena' nego 'moja devojka'. Nikada nisam verovao da brak sam po sebi menja stvari. Možda zato što dolazim iz porodice razvedenih roditelja, ali mislim da papir ne znači da nekoga voliš više. Danas nije ništa neobično imati decu i ne biti u braku. Bitno je da si dobar roditelj, i to je jedino što se računa", izjavio je on jednom prilikom.

