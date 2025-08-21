Slušaj vest

Kalemegdan ovog i sledećeg vikenda postaje najveće igralište u gradu! Od 11 sati, kod Fontane Ribar održaće se Junior Fest – festival namenjen deci i porodicama, koji spaja igru, znanje, kreativnost i zabavu.

Tokom četiri dana, posetioci će imati priliku da uživaju u čak sedam različitih zona – od ekoloških radionica i sportskih takmičenja, do muzičkih i umetničkih aktivnosti. Mališani će učiti kako da čuvaju planetu u Zelenom Kutku, upoznaće se sa policijom, vatrogascima i Crvenim krstom u zoni U Bezbednim Rukama, dok će u Zdravim Mališanima kroz igru otkrivati koliko su važne pravilna ishrana i fizička aktivnost.

Posebnu pažnju privlači Note U Pokretu – prostor za muziku, ples i pevanje, ali i Kulturna Avantura, gde deca mogu da istražuju umetnost, književnost i zanate. Za sve ljubitelje sporta tu je Sportski Džumbus sa turnirima, timskim igrama i puštanjem zmajeva, dok će Zabavaland doneti karnevalsku atmosferu i osmeh na licima mališana.

Organizatori ističu da je Junior Fest osmišljen kao porodična oaza u kojoj roditelji, bake i deke mogu zajedno sa decom da stvaraju uspomene, takmiče se, uče i uživaju u bezbrižnim trenucima. Ulaz je slobodan, a manifestacija je otvorena za sve.

Dođite da pronađete svoju omiljenu zonu i otkrijete kako izgleda kada se Beograd pretvori u grad igre, znanja i radosti!

Na Kalemegdanu će biti i završnica Karavana Youth Festa 4, 5 i 6. septembra.