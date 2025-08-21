Slušaj vest

Srpska glumica Sloboda Mićalović danas slavi svoj 44. rođendan. Lepa Sloboda je na svom Instagram profilu postavila svoju fotografiju uz komentar "Ajmo dalje... 44"

Na glumičinom profilu pljušte čestitke povodom rođendana, a ona ih sve deli na svojim storijima.

- Srećan rođendan najmilija - napisala joj je jedna fan stranica, a javna četitka nije izostala ni od njene mlađe sestre Dragane Mićalović.

- Volim te onoliko, koliko ne možeš ni da zamisliš - napisala joj je sestra uz sliku na kojoj su njih dve.

Prijateljica i koleginica sa klase, Ana Franić takođe je okačila zajedničku fotku sa Slobodom.

- Njen dan, srećna neka si - poručila je Ana Franić.

Pogledajte u galeriji neke od čestitiki Slobodi Mićalović povodom 44. rođendana:

Otkrila tajnu mladolikog izgleda

Sloboda je jednom prilikom otkrila koja je tajna njene mladolikosti. Kako tvrdi, pravilna nega je ključ mladolikog izgleda. Sloboda sebi nikada nije dozvolila da na spavanje ode pre nego kvalitetno očisti kožu lica, jer veruje da koža sve pamti.

- Koliko god da sam umorna ili koliko god da se kasno vratim s posla, nikada ne preskačem čišćenje lica. Moje lice je moj alat, za mene nije samo važno da privatno izgledam negovano, što inače volim, već mi je to potrebno i zbog posla... Uvek sa sobom nosim mali kofer sa kozmetikom koji je ponekada teži od onog sa garderobom. Jer nega lica se vidi i za 20 i 30 godina. Ne ide mi u prilog da se cementiram jakom šminkom - rekla je Sloboda.

Kaže da uvek nosi mali kofer sa kozmetikom koji je ponekad teži i od onog s garderobom. Osim nege kože, Sloboda u svoju rutinu uključuje i razne hobije.

Sloboda Mićalović Foto: Printscreen/Instagram/sloboda_micalovic_boba

- Mislim da žena mora da odvoji vreme za sebe, jer je to ulaganje i u posao. Treninzi, čitanje, gledanje filmova, zubar... Sve to dođe na red, pa i lepota lica.

Naglašava da su joj kvalitetan san i hidratacija jednako važni.

- Ustajem u šest ili sedam kada imam snimanja, ali kada nemam, spavam i do devet. Pijem mnogo vode, volim čajeve i trudim se da se zdravo hranim - bila je iskrena glumica.

