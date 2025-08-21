Slušaj vest

Pre dve decenije, kada je njihova kinematografija osvojila svet, turski glumci su postali sinonim za harizmu, muževnost i neodoljivu privlačnost. Njihova tajanstvena aura, prodoran pogled i nesvakidašnja kombinacija strasti i nežnosti osvojili su srca gledateljki širom sveta. Njihove uloge u turskim serijama i filmovima donose lavinu emocija - od suza do osmeha, od čežnje do divljenja. Međutim, ono što ih čini još zanimljivijima publici s Balkana jeste činjenica da mnogi od njih potiču upravo iz ovih krajeva. Njihova krv nosi priče predaka, čuvajući uspomene na stare zemlje, dok svojim talentom osvajaju savremeni svet.

Predstavljamo vam četvoricu neodoljivih turskih glumaca balkanskog porekla, njihove karijere, aktuelne projekte i zanimljivosti iz njihovih privatnih života.

Kivanč Tatlitug - zlatni dečko turske kinematografije

Kivanč Tatlitug, rođen 27. oktobra 1983. godine u Adani, važi za jednog od najprivlačnijih glumaca Turske. Njegova visoka figura, prodorne plave oči i muževna pojava učinili su ga miljenikom gledateljki. Potekao je iz porodice emigranata iz Bosne, čime se ponosno hvali, ističući svoje balkanske korene.

Iako je kao tinejdžer sanjao da postane profesionalni košarkaš, sudbina ga je odvela u svet mode i glume. Zahvaljujući besprekornoj lepoti i šarmu, brzo je postao najtraženiji model u Turskoj i postao poznat kao turski Bred Pit. Njegova glumačka karijera započela je ulogom u seriji "Gumuš" (2005), ali pravu slavu stekao je kao Behljul u hit-seriji "Zabranjeno voće" (2008). Njegova sposobnost da u isto vreme bude i romantičan i misteriozan učinila ga je jednim od najtraženijih glumaca u industriji.

Tatlitug je briljirao u mnogim projektima, uključujući "Ezel" (2009), "Sever-Jug" (2011) i "Sudbina" (2016). Njegova najnovija uloga u Netfliksovom filmu "Last Call For Istanbul" još jednom je dokazala njegovu glumačku veličinu.

Od poslednjih projekata izdvaja se i serija "Aile".

Privatno, Kivanč je od 2016. godine u srećnom braku sa stilistkinjom Bašak Dizer.

Čagataj Ulusoj - moderni princ turske televizije

Čagataj Ulusoj, rođen 23. septembra 1990. godine u Istanbulu, još jedan je glumac sa balkanskim korenima. Njegova porodica potiče iz Bosne i Hercegovine, a njegov zavodnički osmeh i ležeran šarm ostavili su neizbrisiv trag u turskoj i svetskoj kinematografiji.

Njegov put do slave započeo je titulom Najbolji model Turske 2010. godine. Ubrzo nakon toga, debitovao je u seriji "Adını Feriha Koydum" (2011 - 2012), gde je igrao bogatog i ranjivog mladića Emira, čime je stekao ogromnu popularnost. Usledile su uloge u "Medcezir" (2013 - 2015), turskoj verziji serije "Okrug Orandž", i akcionom trileru "Ičerde" (2016-2017), gde je pokazao svoju glumačku svestranost.

Čagataj je takođe prvi turski glumac koji je postao deo Netflixove produkcije, glumeći u seriji "Zaštitnik" (2018-2020), čime je učvrstio svoju međunarodnu slavu. Njegove najnovije Netfliks serije "Terzi" (2023) i "A True Gentleman" (2024) donele su mu novu armiju obožavateljki. A Srbiju je već zaludela i "Esref Ruya" serija, sa tek dve onlajn prikazane epizode.

Kada je reč o ljubavnom životu, Čagataj je godinama bio u vezi sa Dujgu Sarisin, poznatom turskom glumicom. Njihova veza je dugo intrigirala medije, ali su krajem 2022. godine odlučili da stave tačku na svoj odnos. Trenutno se spekuliše da je u vezi sa misterioznom damom iz umetničkih krugova, ali glumac svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

Furkan Andič - šarmantni zavodnik sa osmehom koji obara

Rođen 4. aprila 1990. godine u Istanbulu, Furkan Andič je glumac koji u sebi nosi spoj turskog i balkanskog nasleđa. Njegova majka potiče iz Bosne, a taj deo korena vidi kao značajan deo svog identiteta.

Sa visinom od 190 cm, izraženom vilicom i osmehom koji osvaja na prvi pogled, Furkan je jedan od omiljenih turskih glumaca mlađe generacije. Glumačku karijeru započeo je u seriji "Kolej Günlüğü" (2011), ali je pravu popularnost stekao ulogama u romantičnim komedijama "Tatlı İntikam" (2016) i "Her Yerde Sen" (2019). Njegova sposobnost da igra neodoljive romantične heroje donela mu je nadimak „turski princ šarma“.

On igra i glavnu ulogu u seriji "Yıldızlar Bana Uzak" (2023), a publika ga obožava ne samo zbog talenta, već i zbog toga što važi za jednog od najpristupačnijih i najduhovitijih glumaca u industriji. O njegovom privatnom životu se zna da je bio u vezi sa koleginicom Dilan Čiček Deniz, ali su se razišli 2018. godine.

Džan Jaman - vatra, strast i neukrotiva harizma

Džan Jaman, rođen 8. novembra 1989. godine u Istanbulu, poseduje nesvakidašnju kombinaciju sirove muževnosti i zavodničkog pogleda. Njegovi koreni vode do Balkana - deda mu je iz Srbije sa Kosova i Metohije, a baka iz današnje Severne Makedonije.

Ovaj talentovani glumac započeo je karijeru ulogom u seriji "Gönül İşleri" (2014), a zatim se probio uloge u "Iznad ljubavi" (2015) i "Dolunay" (2017). Međutim, njegovu karijeru lansirala je uloga u seriji "Erkenci Kuş" (2018-2019), gde je stekao

U junu 2024. godine, Jaman je šokirao javnost brisanjem svog Instagram naloga i svih objava na platformi X (bivši Tviter). Razlog za ovaj potez bila je medijska presija, kritike i njegov prelazak u Italiju, što je stvorilo toksičnu atmosferu koja ga je navela na ovu odluku. Tada je izjavio: "Ne koristim društvene mreže u svoju korist; došao sam ovde da radim, a ne kao turista".

Po povratku na Instagram, Jaman je u roku od tri dana podelio više od deset objava, obnavljajući kontakt sa svojim pratiocima i stvarajući ogromnu očekivanja u vezi sa svojim novim projektima. Njegova fotografija sa Edom Vestvikom, snimljena tokom predstavljanja serije "Sandokan" u Londonu, postala je viralna i izazvala lavinu komentara i spekulacija o njihovoj profesionalnoj i ličnoj vezi.

A na ljubavnom planu, čini se, nije zauzet.

Turski glumac je jednom prilikom zaprosio koleginicu Diletu Leotu nakon kratkog zabavljanja. Međutim, Dileta Leota i Džan Jaman su se rastali i njihova veridba je otkazana.

