Bivši gitarista i suosnivač hevi metal benda Mastodon, Brent Hajndz, poginuo je u saobraćajnoj nesreći u Atlanti. Imao je 51 godinu.

Brent je poginuo u sredu uveče dok je vozio motocikl Harli Dejvidson, kada mu vozač BMW-a nije dao prednost prilikom skretanja na raskrsnici, izjavila je policija. Nesreća se dogodila oko 23:35 časova. Kancelarija medicinskog istražitelja okruga Fulton potvrdila je smrt muzičara.

Brent Hajndz Foto: NTB, NTB / Alamy / Profimedia

Bend se oprašta od Brenta

U objavi na Instagramu bend Mastodon naveo je da je u "stanju neizmerne tuge i žalosti".

"Slomljenog smo srca, šokirani smo i još uvek pokušavamo da prebolimo gubitak ove kreativne snage s kojom smo delili toliko trijumfa, prekretnica i stvaranja muzike koja je dirnula srca toliko mnogo ljudi. Naša srca su uz Brentovu porodicu, prijatelje i obožavaoce. U ovom trenutku molimo vas da poštujete svačiju privatnost tokom ovog teškog perioda", izjavio je bend.

Brent je bio najpoznatiji po vremenu koje je proveo sa bendom Mastodon iz Atlante, koji je suosnovao 2000. godine sa basistom Trojem Sandersom, gitaristom Bilom Kelijerom i bubnjarem Branom Dejlorom. Uz bend je proveo 25 godina, stvarajući muziku koja je ostavila dubok trag u svetu progresivnog metala. U martu je, prema Bilbordu, bend objavio da su se "međusobno odlučili rastati" sa Hajndzom. Međutim, ranije ovog meseca Hajndz je izjavio da je izbačen.

Brent Hajndz Foto: Ethan Miller / Getty images / Profimedia

O Mastodonu

Mastodon je američki metal bend osnovan 2000. godine u Atlanti. Njihov jedinstveni zvuk kombinuje progresivni metal, sladž i stoner metal, začinjen elementima psihodelije i hard roka, što im je donelo priznanja i kod kritike i kod publike. Bend je više puta bio nominovan za Gremi nagrade, a pesme poput Colony of Birchmen i Curl of the Burl postale su simboli njihove muzičke izvrsnosti.

Danas se smatraju jednim od ključnih bendova novog progresivnog metala, koji su uticali na čitavu generaciju mlađih muzičara.