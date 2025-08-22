Slušaj vest

Slavna glumica Margo Robi (35), zvezda filma Barbi, ne prestaje da privlači pažnju. Nakon što je sa suprugom Tomom Akerlijem postala mama u oktobru 2024. godine, prvi put je javno govorila o tome kako ju je roditeljstvo promenilo. Ali, osim emotivne ispovesti, Robi je zasenila i svojim modnim izborom na premijeri novog filma A Big Bold Beautiful Journey u Los Anđelesu.

Na razgovoru za Entertainment Tonight, Robi je otkrila koliko je majčinstvo obogatilo njen život:

„Znate kako je to,“ rekla je uz osmeh. „Kada pričate sa ljudima koji imaju decu, njima ništa ne morate objašnjavati – oni razumeju. A onima koji nemaju, verovatno zvuči dosadno. Ali zapravo… to je najbolje, znate?“

Na crvenom tepihu, međutim, pažnju je privukla i njena modna transformacija male crne haljine (LBD). Na prvi pogled, haljina koju potpisuje Stela Makartni izgledala je jednostavno – uski kroj, tanke bretele i pripijeni bodi deo. Ali, detalji su sve promenili.

Pogledajte u galeriji kako je Margo izgledala:

1/4 Vidi galeriju Margo Robi i Kolin Farel poziraju zajedno na premijeri filma A Big Bold Beautiful Journey. Foto: Amy Sussman / Getty images / Profimedia

Korset sa vidljivim žicama i prozirnim materijalom otkrivao je njen struk, dok se tkanina postepeno „zatvarala“ prema donjem delu haljine, kreirajući efekat senzualnosti i sofisticiranosti. Poseban pečat dao je diskretno podignut deo na kukovima, koji je dodatno naglasio Margoine obline i stvorio savršenu siluetu.

Glumica je odlučila da dodatni sjaj prepusti haljini – izabrala je minimalističke biserne minđuše Jessice McCormak, jednostavne crne sandale i ravnu, svilenkastu plavu kosu, dok je njen ten blistao u prirodnom sjaju.

Pored nje na premijeri bio je i kolega Kolin Farel (49), koji je govorio o svom iskustvu oca:

„Dvadeset godina sam u ovome, i dalje imam osećaj da se jedva održavam na površini,“ rekao je. „Ali, biti otac znači mi sve. Ne želim da pritisnem svoju decu time što su ‘sve na svetu’, ali oni jesu najvažniji deo mog života. Naučili su me mnogo. Ko sam danas – u velikoj meri dugujem njima.“

