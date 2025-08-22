Slušaj vest

U novom intervjuu za "Allure", glumica Džulija Foks je otkrila da je počela da koristi filere i botoks kad je imala 21 godinu, a u prošlosti je bila otvorena i prema rinoplastici, liposukciji i ugradnji vinira.

"Sada, kada vidim neku devojku i mogu da kažem da nikada nije ništa radila… volela bih da mogu da se vratim i da ja budem ta osoba. Bila sam toliko opsednuta idejom da moram da budem privlačna muškarcima da bih preživela", priznala je glumica.

Ipak, Foks nije isključila mogućnost da u budućnosti ponovo uradi nešto od plastičnih operacija.

"Verovatno hoću da uradim još nešto jednog dana, ali trenutno me to ne brine toliko. Mislim da se najviše plašim osećaja starosti, i ponekad se stvarno tako osećam… Umorno, prezasićeno, razočarano. Kad si mlad i privlačan, to je kao tvoj identitet. A onda pomisliš kako moraš da ostaneš mlad i privlačan", kaže Džulija.

Trenutno se nada da će imati samopouzdanje da dozvoli sebi da stari prirodno.

"Da li ću juriti izgled koji sam imala, ili ću se razvijati i videti šta je na drugoj strani? Možda je nešto potpuno drugačije, i ja biram taj put. Samo želim da vidim ko me tamo čeka. Biće definitivno neprijatno, ali mislim da sam spremna za to", zaključila je.

U junu je Foks pohvalila poznate ličnosti poput Kajli Džener i Kristin Kavalari, jer su iskreno govorile o plastičnim operacijama koje su radile.

Kajli Džener iskreno je govorila o plastičnim operacijama Foto: Printscreen/Instagram/kyliejenner

"Obožavam to. Mislim da treba da budemo iskrene", rekla je za People.

Džulija Foks je istakla da poznate ličnosti koje kriju estetske zahvate zapravo postavljaju nerealne standarde za svoje fanove. Glumica je majka četvorogodišnjeg sina, Valentina, i poručila je:

Džulija Foks voli golotinju Foto: Image Press Agency / SplashNews.com / Splash / Profimedia

"To je lepo za vas, ali šta je sa svim devojkama koje su podložne uticajima i misle: ‘Zašto ja ne izgledam tako? Šta nije u redu sa mnom?’ Devojko, nijedna od nas ne izgleda savršeno. Sve mi izgledamo drugačije bez operacija, filera, šminke i svih trikova koje koristimo - lepljive trake za lice, perike, kreme za samotamnjenje… Lista je beskrajna", dodala je.

Još 2023. godine za Elle je priznala da odlaže dalju liposukciju, iako joj se telo menja.

"Kao da sve visi i više ne stoji kako je stajalo. Ali neću ništa raditi povodom toga", poručila je tada, prenosi Page Six.

(Kurir.rs/Žena)

