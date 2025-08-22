Slušaj vest

Princeza Dajana otišla je u Bosnu kako bi skrenula pažnju javnosti na opasnost od mina. Obišla je veliki broj ljudi koji je zadobio povrede bez obzira na njihovu nacionalnost ili godine.

"Britanski zvaničnici smatrali su da bi put bio jako opasan za nju. Ona je rekla: Zaboravite to, ja idem. Nemojte mi govoriti šta da radim, ako treba iću ću privatno", ispričao je britanski profesor političkih nauka Ken Ruterford koji je pomogao Dajani da ostvari cilj pa je napomenuo da princeza nije uspela u potpunosti u svojoj nameri jer je medijima bila zanimljivija ona sama od svrhe posete.

"Mediji su zagorčali moj život i zato ja želim njima da uradim to isto. Želim da govorim o važnim pitanjima i problemima u svetu o kojima niko ne govori. Želim da idem na mesta koja mediji obično ne posećuju", izjavila je jednom prilikom.

Dirljiv susret princeze Dajane sa devojčicom

Princeza Dajana posetila je u Bosni porodicu čiji je član izgubio noge kada je nagazio minu u selu Klokotnica. Dajana je bila veoma posvećena humanitarnom radu, što ju je činilo jako srećnom, prisetio se profesor, pa ispričao kako je protekao njen susret sa jednom devojčicom:

"Kada je posetila prihvatni centar, bilo je tu mnogo dece koja su trčala okolo. A bila je tu i jedna devojčica koja je samo ležala u ćošku i gledala u plafon. Trebalo je da krenemo dalje, ali princeza je odmah otišla do devojčice i zagrlila ju je."

Dajanin pomoćnik Pol Burel rekao je da moraju odmah da krenu kako ne bi propustili let za Veliku Britaniju, ali je princeza odbijala da napusti centar pre nego što se uveri da će neko brinuti o detetu. Profesor Ruterford istakao je da je tada prvi put video da se devojčica smeje.

Lejdi Di je prilikom posete ovom regionu prvi put probala bosansku kafu, što je jedan od detalja koji se komentariše na mrežama.

