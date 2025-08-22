Za samo 72 dana, život Krisa Hamfrisa se zauvek promenio. U tom periodu od deset nedelja, njegov brak sa Kim Kardašijan je počeo, ali se brzo i završio nakon što je rijaliti zvezda podnela zahtev za razvod.

„Neke stvari se jednostavno dogode u životu,“ objasnio je Hamfris u decembru 2011. u emisiji „Dobro jutro, Amerika“. „I moraš da nastaviš dalje.“

Ali i 14 godina nakon što su se košarkaš i rijaliti zvezda venčali, fanovi i dalje ne prestaju da se vraćaju toj priči.

Njihova vrtoglava romansa počela je krajem 2010. godine, a verili su se već u maju 2011. Venčali su se u avgustu iste godine na privatnom imanju u Montesitu u Kaliforniji.

Mlada je nosila venčanicu Vere Vang, a ceremonija je emitovana u specijalu „Kimino bajkovito venčanje: događaj porodice Kardašijan“ na televiziji E!

Ali ispostavilo se da njihova priča nije tako bajkovita. Na probi venčanja, Kimina majka Kris Džener joj je čak ponudila izlaz.

"Rekla si mi: ‘Idi! Sada ću da te stavim u kola, niko te neće naći. Samo nestani, ja ću sve srediti’“, prisetila se Kim tokom okupljanja ekipe „U korak sa Kardašijanovima“ 2021. godine.

"A ja sam pomislila: ‘Dobro, snimamo ovo za TV. Ako pobegnem, ostaću zauvek upamćena kao mlada koja je pobegla i biću ogromna sprdnja. Mislim da samo imam tremu.’“

Kim je rekla da je osećala pritisak da se uda jer nije htela da razočara ljude. Ipak, iako je Hamfris tražio poništenje braka pozivajući se na "prevaru“ i navodeći da ga je Kim samo iskoristila zbog njegove slave (tvrdnje zbog kojih su mnogi fanovi podigli obrvu), ona tvrdi da venčanje nije bilo nikakav "lažni“ marketinški trik. Međutim, ubrzo nakon venčanja je shvatila da je pogrešila kada je njena odluka u pitanju.

"Otišli smo na medeni mesec u Italiju i ja sam pomislila: ‘Je*ote, donela sam pogrešnu odluku’“, priznala je Kim. Kada su se uselili zajedno u Njujorku, dodala je, bila je "nesrećna“. Gledajući unazad, priznaje da je raskid mogla da izvede na drugačiji način i da duguje bivšem mužu izvinjenje.

"Bila sam užasno nervozna da raskinem s nekim. Sve sam uradila na potpuno pogrešan način,“ rekla je Kim. „Naučila sam mnogo iz toga.“ Razlog raskida nije bio jedan događaj, već činjenica da se nisu dovoljno poznavali.

"Mislim da je na početku sve super kada se ljudi zaljube,“ rekla je Opri Vinfri2012. godine. „Ali ja sa svojim bivšim nisam provela nijednu punu nedelju pre nego što smo se venčali. Nikada nismo živeli zajedno.“

A kada su konačno počeli da žive zajedno, jednostavno je znala da „on nije taj“.

Njihov brak se završio razvodom — koji je okončan 2013. godine, a ne poništenjem kako je Kris Hamfris zahtevao. To je bio drugi razvod Kim Kardašijan, nakon prvog braka sa Demon Tomsonom.

Kao deo dogovora, vratila je Hamfrisu ogroman verenički prsten koji je kasnije prodat na aukciji za 749.000 dolara.

"Nisam ga zadržala,“ rekla je Kim u epizodi serije „Kardašijanovi“ u martu. "Bila sam trudna sa Nort, još uvek udata za njega, i da bih se razvela, on je tražio da mu vratim prsten — koji sam ja kupila, a on je platio petinu.“

Sa svoje strane, Hamfris je takođe izjavio da je njihov brak, iako kratak, bio stvaran — kao i teškoće koje je doneo pritisak javnosti.

"Trebao sam da znam u šta se upuštam,“ napisao je 2019. u eseju za The Players’ Tribune, kada je objavio povlačenje iz NBA. "Bio sam naivan koliko će mi se život promeniti. Ali najviše me boli kada ljudi kažu da je moj brak bio lažan jer, da, u tom svetu ima mnogo stvari koje nisu potpuno stvarne,“ dodao je. "Ali naša veza je bila 100% stvarna.“

"Kada je postalo jasno da ne funkcioniše… šta da kažem? Bilo je užasno,“ nastavio je. „Nije lako proći kroz takvo poniženje pred porodicom i prijateljima. A kada se sve to odigrava javno, pred celim svetom, to je sasvim drugi nivo. Bilo je brutalno.“

Toliko brutalno da je, kako kaže, godinu dana bio „u mraku“ i osećao da ga „ceo svet mrzi“.

"Nisam hteo da budem Kris Hamfris,“ napisao je. „Najluđi osećaj na svetu je da ne želiš da budeš ti. I nisam hteo ništa ni da kažem da se branim, jer sam znao da ne mogu da pobedim. Ne možeš protiv tabloida. Ne možeš protiv te mašinerije. Nema svrhe.“

I dok priznaje da će ga mnogi „uvek videti samo kao onog je*enog tipa sa TV-a“, nada se da će se ipak setiti i njegovih doprinosa košarci.

"Jer to je sve što sam ikada želeo — da me pamte po igri,“ dodao je. "Čak i sada, kad sam se povukao, trudim se da ostanem van radara i da gradim novu fazu života.“

Ta nova faza uključuje biznis: Hamfris je 2019. otkrio da otvara sedam restorana Crisp & Green na Srednjem zapadu SAD-a, da već poseduje deset franšiza Five Guys-a i da širi lance Dave’s Hot Chicken u svojoj rodnoj Minesoti zajedno sa porodicom.

Van posla, uživa u putovanjima i vremenu na vodi — često se može videti na čamcu u Istočnom Hemptonu, Majamiju, Malibuu i na jezeru Minetonka u Minesoti.

Pronašao je i novi sport koji voli — piklbol.

"Tokom kovida ljudi su tražili nove aktivnosti,“ rekao je u intervjuu za Pickleballtv u novembru 2024. „Prijatelj koji igra odbojku me nagovorio da probam. Zabavno je, takmičarski i uzbudljivo. Igrao sam malo tenis u osnovnoj školi, ali ništa ozbiljno. Piklbol je super.“

A iako mu je emotivni status nepoznat, jasno je da njegovi psići Rikardo i Roki imaju posebno mesto u njegovom srcu.

