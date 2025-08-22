Slušaj vest

Nakon što je kaskaderka Devin LaBela podnela tužbu protiv poznatog glumca Kevina Kostnera, tvrdeći da ju je prisilio da izvede neplaniranu scenu silovanja tokom snimanja filma „Horizont: Američka saga – Poglavlje 2“, holivudski veteran je odlučio da se snažno brani.

Kostner (69) poriče sve optužbe i tvrdi da postoje dokazi da je LaBela bio zadovoljan snimljenim scenama. Kako je izvestio Yahoo Entertainment, glumac je 19. avgusta podneo kontratužbu, navodeći da su optužbe lažne i štetne po njegov ugled.

Fotografije sa snimanja kao dokaz

Kostner je sudu podneo fotografije iza scene, koje, prema njegovim rečima, prikazuju LaBelu opuštenog i nasmejanog dok radi na setu. Fotografije, koje je objavio Daily Mail, snimljene su tokom priprema za scenu u kojoj LaBela, kao kaskaderka, glumi lik Žulijet (koju igra glumica Ela Hant).

Kostner tvrdi da sporna scena nikada nije prikazivala silovanje, niti je uključivala fizički kontakt. „Jednostavan čin pomeranja ruba haljine od članka do kolena poslao je jasnu poruku publici. Nije bilo simuliranog silovanja, seksa, prisilnog vezivanja, golotinje niti bilo kakvog fizičkog kontakta“, naglasio je glumac.

Na fotografijama, LaBela je obučena u kostim sa biciklističkim šorcem ispod haljine, dok leži pored glumca Rodžera Ivensa tokom probe. Kostner insistira da je scena koreografisana isključivo da bi sugerisala potencijalni napad, ali bez eksplicitnih prikaza.

„Nije bilo prisile“

„Devin je pristala da snima, nikada nije bilo prisile. Njen integritet i privatnost nisu bili ugroženi. Nijednog trenutka na setu nije pokazala znake uznemirenosti“, rekao je Kostner.

Kevin Kostner Foto: Profimedia

Dodao je da nije bilo pritužbi tokom snimanja i da je tek mesecima kasnije saznao da je LaBela angažovala advokata.

„Nikada nisam čuo Devin da tvrdi da je uznemirena zbog bilo čega tog dana dok se glavno snimanje nije završilo i nisam saznao da je podnela tužbu“, zaključio je glumac.

Kostner naglašava da je sve urađeno profesionalno i da se scena nikada ne bi mogla okarakterisati kao eksplicitna, već samo kao nagoveštaj drame – što je uobičajena praksa u filmskom stvaralaštvu.

