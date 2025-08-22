Slušaj vest

Princeza Šarlin od Monaka otvoreno je progovorila o bolnom iskustvu iz detinjstva koje je snažno uticalo na njen život i kasniji rad.

Upravo ta porodična tragedija oblikovala je njenu strast i nepokolebljivu posvećenost jednom od najvažnijih ciljeva, edukaciji i podizanju svesti o bezbednosti na vodi.

Detinjstvo, sa svim svojim ranim iskustvima i traumama, neretko ostavlja trag koji nosimo kroz ceo život. To najbolje zna i princeza Šarlin, koja je kao devojčica bila svedok tragedije koja je zauvek obeležila njenu porodicu i kasnije postala pokretačka snaga njenog humanitarnog delovanja.

Sa zabrinutošću je govorila o porastu broja utapanja tokom letnjih meseci, podsećajući da je samo u Francuskoj u junu i julu registrovano čak 193 smrtna slučaja.

Kroz svoju fondaciju, osnovanu 2014. godine, princeza je posvetila ogromnu energiju promociji bezbednosti na vodi i prevenciji nesreća. Zahvaljujući tim inicijativama, više od milion ljudi u 43 zemlje imalo je priliku da dobije podršku, znanje i inspiraciju da se na vodi oseća sigurnije.

Smrt rođeka obeležila je život princeze Šarlin od Monaka Foto: Jay Hirano / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

U intervjuu za Ouest-France, bivša olimpijska plivačica podelila je i ličnu priču: tragedija njenog rođaka Ričarda, koji se utopio sa samo pet godina, kada je i sama bila dete, bila je presudni trenutak koji je odredio njen životni pravac.

– Ričard se utopio u reci, veoma blizu kuće mog ujaka. Imao je samo pet godina. To je bio razoran gubitak za celu našu porodicu. Mislim da takva bol nikada ne nestaje – iskreno je rekla princeza Šarlin, dodajući da bi učenje plivanja trebalo da bude osnovno pravo – jednako važno kao i učenje čitanja.

