Jedina žena iz Argentine koja je do danas osvojila titulu Mis Univerzuma, Norma Nolan, preminula je 20. avgusta u 87. godini. Vest su u četvrtak 21. avgusta potvrdili brojni portali specijalizovani za takmičenja lepote.

Rođena u Venado Tuertu, irskog i italijanskog porekla, Norma Nolan je krunisana za Mis Univerzuma 14. jula 1962. godine, u "Miami Beach Auditoriumu" pred 7.000 ljudi. Tada je imala 24 godine. Nakon ovog dostignuća, krenula je na nacionalnu turneju po svojoj rodnoj zemlji i radila na brojnim reklamnim kampanjama.

Kao deo nagrade, dobila je 15.000 dolara i razne stipendije. Kasnije se vratila u Buenos Ajres, gde je nastavila karijeru kao model. Poznato je da se 1966. godine udala i da je dobila ćerku. Godine 1969. učestvovala je kao članica žirija na izboru za Mis Univerzuma, a zatim se povukla iz sveta zabave i mode.

Već decenijama je živela u Majamiju i vodila je privatan život, retko se pojavljujući u javnosti ili davala intervjue.

Organizacija Mis Univerzuma objavila je saopštenje na svom zvaničnom Instagram nalogu izražavajući "najiskrenije saučešće" porodici, prijateljima i svima koje je "dotakao život Mis Univerzuma 1962."

"Kao prva žena iz Argentine koja je nosila krunu Mis Univerzuma, njena elegancija, lepota i pionirski duh ostavili su neizbrisiv trag u našoj istoriji i inspirisali naredne generacije. Neka njeno sećanje i dalje sija kao simbol gracioznosti, snage i nasleđa", navodi se u objavi.

