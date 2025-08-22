Slušaj vest

Bivši suprug Džesike Albe, 46-godišnji Keš Voren, snimljen je na Baverli Hilsu s novom devojkom, Hanom San Der, koja je od njega mlađa 20 godina.

Džesika Alba i Keš Voren Foto: BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Par je nakon večere u restoranu E Baldi razmenjivao osmehe, zagrljaje i poljupce, a paparaci su ih po drugi put zabeležili zajedno.

Voren je bio ležerno obučen, dok je Der, model i diplomirana studentkinja sa UCLA, privukla pažnju belom mini haljinom, crnom kožnom jaknom i čizmama. Ona je aktivna na Instagramu, gde često objavljuje fotografije s putovanja i festivala, a okušala se i u glumi kroz epizodnu ulogu u seriji Minx.

Istovremeno, Alba (44) uživa u vezi s glumcem Denijem Ramirezem(32), poznatim iz filma Top Gun: Maverick. Par je zajedno viđen u Njujorku, a prema pisanju Daily Mail-a, Alba je spremna da ga upozna sa svoje troje dece.

Voren je povodom Albinih novih ljubavnih planova izjavio da je srećan zbog nje.

Podsetimo, Džesika i Keš razveli su se početkom 2025. godine, nakon gotovo 17 godina braka.

(Kurir.rs/Najžena)

