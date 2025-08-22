Šeron Stoun pozirala bez donjeg veša i sa šlicem do grla: Vrelim kadrovima oborila vilice do poda
Na naslovnici septembarskog izdanja Icons španskog Harper’s Bazaara,Šeron Stoun je pozirala bez donjeg rublja, u dugačkoj haljini brenda Dsquared2 sa prorezom koji seže gotovo do vrata.
67-godišnja Stoun je ozbiljno pozirala na vratima raskošne vile pokazujući zavodljivu kreaciju.
Na drugoj fotografiji, Stoun je ležerno sedela u fotelji odevena u prepoznatljiv crni sako i kratke pantalone dizajnera Nalija Barzanija. Pokazala je svoje legendarne noge u čipkanim najlonkama brenda Wolford i klasičnim crnim salonkama sa potpisom Yves Saint Laurenta.
U opisu objave časopis je opisao plavokosu ikonu kao „glumicu koja je potresla kinematografiju devedesetih“.
„Biće onih koji će reći da je Šeron Stoun obeležila devedesete, i zaista, često je mogla da uđe u prostoriju i navede ljude da učine gotovo sve“, napisao je Harper’s Bazaar, dodajući da je Stoun izjavila kako je u to vreme doživljavala „vrstu apsurdne i nezdrave moći slave“ dok je stizala na sam vrh Holivuda.
Takođe je pozirala ispred toaletnog stolića samo u bundi, opušteno sedela u košulji i sela pred fotoaparat u retro kompletu crnog donjeg rublja, uz mnoge druge upečatljive modne kombinacije za časopis.
Stoun — koja je nedavno priznala da je jednom izašla na sastanak sa reperom Nellijem — pojavila se i u zapaženom editorijalu za junsko izdanje Vogue Adria.
U nedavnom gostovanju u emisiji „Late Night with Seth Meyers“, majka troje dece priznala je da ponovo nosi „žensko donje rublje“ nakon 25 godina nošenja muških bokserica dok je odgajala sinove, koji su u međuvremenu odrasli i odselili.
„Ne nosiš ženske gaćice kad imaš toliko dečaka“, rekla je komičaru. „Jednostavno si frajer.“
„Opet sam devojka. Osećam se ponovo vrlo ženstveno“, dodala je.
(Kurir.rs/tportal)
