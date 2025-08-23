Slušaj vest

Glumački par Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković godinama ubiru plodove skladnog braka, a svoj privatan život svim silama trude se da sakriju od očiju javnosti.

Upoznali se kad je imala 17

Međutim, jednom prilikom Mićalovićeva otkrila je detalje o tome kako je upoznala Vojina Ćetkovića, a malo ko zna da je glumica tada imala svega 17 godina. Pre nego što će upoznati lepu Slobodu, Ćetković je već bio u braku a, kako je glumica svojevremeno i sama rekla, poslednji momački dan proveo je sa njom radeći na predstavi.

1/7 Vidi galeriju Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković Foto: Printscreen/Instagram, Promo, ATA images

- Vojina znam još od svoje 17. godine, kada smo zajedno snimali jedan studentski film. Beskrajno je duhovit i divan čovek. Sećam se da smo na snimanju serije proveli i njegov poslednji momački dan, jer se narednog dana oženio. Uživali smo i sjajno se zabavili - rekla je ona tada, a o njihovom poznanstvu govorio je i Vojin koji je opisao kako je izgledao trenutak kada ju je prvi put ugledao.

Nije bila ljubav na prvi pogled

- Sećam se kada sam je prvi put ugledao, snimali smo, ona je bila studentkinja. Nikada na taj način nisam gledao studentkinje, naročito jer su uglavnom bile klinke. Prošlo je nekoliko dana, pozvao me je snimatelj da dođem da nešto pogledam. Video sam je kao nekog ko će verovatno da snima, nisam je posmatrao po principu “lepa je” ili slično - rekao je glumac svojevremeno.

Sloboda Mićalović i Vojin Ćetković u braku su od 2008. godine Foto: Kurir Televizija

Podsetimo, Vojin Ćetković i Sloboda Mićalović svoju vezu započeli su 2002. godine na snimanju filma "Zona Zamfirova", a venčali su se četiri godine kasnije, 2008. u hramu Svetog Vasilija Ostroškog u Beogradu. Iz njihove ljubavi početkom 2009. godine rodile su se ćerke bliznakinje, Vera i Mila, a kako je Sloboda jednom prilikom objasnila imena za ćerkice odabrali su vođeni verom u Boga.

Bonus video: Glumica Sloboda Mićalović peva veliki hit