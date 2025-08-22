Slušaj vest

Proslavljena glumica Jelena Gavrilović (42) u javnosti je poznata kao neko ko propagira prirodan izgled, a nedavno je na društvenim mrežama pokazala i kako izgleda bez grama šminke.

Naime, Jelena je napravila selfi dok je bila u frizerskom salonu, a čupava i lice bez šminke nisu je sprečile da fotografiju okači na svoj Instagram stori. Kao što se može primetiti na fotografiji glumica na svom licu nema nijednu boru iako gazi petu deceniju, a mnogi njeni pratioci oduševljeni su prirodnom lepotom koju neguje.

Jelena Gavrilović bez trunke šminke pokazala prirodnu lepotu Foto: printscreen/instagram/jelenagavrilovicofficial

Sem prirodnom lepotom, glumica može da se pohvali i vitkom linijom, a svojevremeno je za medije otkrila i kako je uspela da smrša 6 kilograma. Kako je i sama navela, iz svog jelovnika izbacila je tri namirnice i počela je redovno da trenira.

- Ishrana i treninzi su ključni kod mene. Volim zdrave namirnice. Trudim se da jedem namirnice organskog porekla, a izbegavam industrijski prerađene stvari. Volim i slatkiše i kada ih jedem, to je organsko ili domaće napravljeno. Sa vremena na vreme imam svoje režime detoksikacije. Najbolje je izbeći brašno, šećer i so. Nažalost, naučila sam da hleb nije naš prijatelj - kazala je Jelena svojevremeno i istakla da je vreme obroka ključno.

1/8 Vidi galeriju Glumica Jelena Gavrilović važi za jednu od najzgodnijih sa domaće scene Foto: ATA images, Sabrina Nolan

- Mislim da svako mora da pronađe ono što njemu odgovara. Ne valja jesti uveče posle 19h, 20h skoro ništa, treba piti puno tečnosti i izbaciti hleb. Samo te tri stvari ko god da pokuša da primeni skinuće u startu već šest kilograma.

Bonus video: Jelena Gavrilović na Belgrade River Festu