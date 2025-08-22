Slušaj vest

U Pećanima je 7. decembra 1924. rođena je nekadašnja prva dama SFRJ Jovanka Broz (devojačko Budisavljević). Bila je učesnica Narodnooslobodilačke borbe i supruga predsednika SFRJ Josipa Broza Tita.

Kao supruga predsednika SFRJ i prva dama, učestvovala je u brojnim međunarodnim posetama, kao i prijemu značajnih ličnosti koje su dolazile u SFRJ. Bila je akter i svedok brojnih istorijskih događaja druge polovine 20. veka. Ipak, njen život nije bio tako srećan kada se ugase kamere. Nakon Titove smrti Jovanka je provela godine u samoizolaciji.

Mlađa sestra Nada Budisavljević govorila je o njenom životu

O životu Jovanke Broz snimljena je igrano-dokumentarna serija "Jovanka Broz i tajne službe". U seriji su se usponom i padom prve dame Jugoslavije bavili istoričari i poznavaoci društvenih prilika tog perioda, ali i neko ko je krvno bio najpovezaniji sa njom - njena mlađa sestra Nada Budisavljević, koja je preminula danas.

U jednoj od epizoda pomenute igrano-dokumentarne serije Nada je govorila i o odnosu Tita i njene sestre u danima pre njegove smrti, ali i o danima kada je Jovanka ostala sama.

- Jovanka je pokušavala svakog dana da telefonira bolnici u kojoj je ležao Tito, međutim, nisu joj dali da stupi u kontakt sa njim. Jednog dana je bio na terapiji, drugi put je spavao...i tako, sve su bili izgovori. Uglavnom, nikad im nisu dali jedno sa drugim da razgovaraju - rekla je Nada.

Retki su joj izjavili saučešće kad je Tito umro

Kada je Josip Broz Tito preminuo, retki koji su Jovanki izjavili saučešće su bili ćerka i sin pokojnog egipatskog predsednika Nasera i Indira Gandi.

- Jedino Indira Gandi nije poverovala u zvaničnu verziji da Jovanka ne želi nikog da primi nakon smrti supruga, i jedino je ona došla da joj izjave saučešće. I u kući u kojoj pre toga nije bilo nikog i ničega, odjednom su se stvorili konobari, čajevi, kolači, sekretari... - nastavila je Nada.

A onda, ubrzo nakon smrti, u rezidenciju u Užičkoj 15 ušli su ljudi koji su punih 10 sati pretresali kase i prostorije.

- Već je bilo veče, 10 sati uveče, ona je meni telefonirala nekim samrtničkim glasom da dođem. I ja sam došla, ušla sam u salon sa terase i videla grupu ljudu koji su se razmileli po kući, kako gledaju slike, nameštaj i jedan čovek koji je bio valjda šef grupe koji je u sred noći ima tamne naočare, koji je bio jako važan, tražio je od Jovanke da mu da ključeve skoje kancelarije. Ona je rekla da ne zna gde su i da ne može da se seti. A i nije mogla da se seti jer je bila prepadnuta svim tim, a onda je on nju počeo da trese za ramena i traži ključ. I onda je nekom telefonirao, pa su počeli da obijaju Jovankinu kancelariju... - ispričala je Nada.

Umrla zaboravljena od svih

Nakon toga, Jovanka Broz je ostavljena zubu vremena da bude zaboravljena, a umrla je sama u kući koju su joj dodelili 20. oktobra 2013. godine.

U pomenutoj seriji Nada je rekla da je njena sestra bila veoma vešta, hitra i sposobna, te da su to osobine koje su je kvalifikovale za rad na dvoru, a onda je navela neke od njenih podviga tokom rata.

- Pričalo se da su nju doveli tamo zato što je lepa i zgodna. Ja verujem da su nju za rad kod Tita preporučile njene organizacione sposobnosti. U toku rata, kada je bio desant na Drvar, ona je bila zadužena za bolnicu. Ona je izvukla sve ranjenike iz Drvara. Na Sremskom frontu je osnovala bolnicu. Kada je bilo oslobođenje Beograda, ona je osnovala bolnicu u zgradi u kojoj smo mi kasnije išle u školu. Sad je to Pedagoški fakultet - navela je najmlađa sestra velike Jovanke Broz.

Podsetimo, najmlađa sestra Jovanke Broz, Nada Budisavljević, umrla je danas, a od nje se na svom Instagram profilu oprostio se pisac, scenarista i kolumnista Žarko Jokanović.

