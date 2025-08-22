Slušaj vest

Dua Lipa već skoro deceniju je na svetskoj muzičkoj sceni, a danas je proslavila okrugli 30. rođendan. Njen put do vrha najbolje pokazuje kako se odlučnošću i radom može osvojiti publika na svim kontinentima.

Rođena je u Londonu u porodici kosovskih Albanaca, a karijeru je započela objavljujući obrade pesama na Jutjubu, da bi ubrzo privukla pažnju diskografa i lansirala se u sam vrh pop scene. Njen istoimeni debitantski album iz 2017. doneo je hitove poput „Nju Ruls“ („New Rules“) i otvorio put do Gremija, Brit Awards-a i statusa jedne od najstrimovanijih izvođačica na svetu.

Drugi album, „Fjučer Nostaldžija“ („Future Nostalgia“) iz 2020. godine, pretvorio ju je u globalnu megazvezdu, sa retro-dens zvukom koji je definisao pop u pandemijskim godinama.

Osim muzike, Dua Lipa postala je i modna ikona. Sa saradnjama sa brendovima poput Versacea, kao i sopstvenim osećajem za estetiku, često diktira trendove. Trenutno promoviše treći studijski album „Radikal Optimism“ („Radical Optimism“), koji je kritika već proglasila njenim najzrelijim i najličnijim izdanjem.

Iako je poznata po tome što privatnost čuva od očiju javnosti, njene veze uvek privlače pažnju medija. Najduže je bila u vezi sa modelom i kuvarom Anvarom Hadidom, bratom slavnih manekenki Gigi i Belle Hadid. Nakon prekida 2021. godine, Dua je kratko bila povezana sa reperom Džekom Harlo i glumcem Aron Pajperom.

Već neko vreme uživa u ljubavi sa glumcem Kalumom Tarnerom, a nedavno je potvrdila i veridbu. U intervjuu za Harper’s Bazaar priznala je kako je dugo bila emotivno zatvorena, ali da je upravo sa Tarnerom pronašla odnos u kojem se oseća potpuno slobodno i sigurno.

- Naučila sam da ljubav ne znači gubitak dela sebe, nego upravo suprotno, otkrivanje novih strana vlastite snage - izjavila je.

Prošle nedelje proslavila je deset godina od objave svog prvog singla „New Love“, a otkrila je i da u studiju snima novu muziku u saradnji sa proslavljenim producentom Markom Ronsonom.

