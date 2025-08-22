Slušaj vest

Glumac Šon Vilijam Skot (48), poznat po legendarnoj ulozi Stiflera u filmu Američka pita, otkrio je svoje ogromne mesečne prihode usred burne sudske bitke sa bivšom suprugom Olivijom Korenberg.

Prema sudskim dokumentima u koje je imao uvid As Vikli (Us Weekly), Skot zarađuje oko 110.000 dolara mesečno. Njegovi prihodi uključuju 45.000 dolara od autorskih prava i 31.000 dolara od dividendi i kamata. Pored toga, na računima ima 158.000 dolara, dok njegova ukupna imovina uključuje 12,2 miliona dolara u akcijama i obveznicama i 18,7 miliona dolara u nekretninama – među kojima su tri kuće u Los Anđelesu.

Glumac poseduje i Honda Passport vredan 55.000 dolara, Mini Kuper vredan 30.000 dolara, nameštaj u vrednosti od 171.000 dolara i umetničku kolekciju procenjenu na 93.000 dolara.

Mesečni troškovi gotovo 60.000 dolara

Uprkos bogatstvu, Skotovi mesečni troškovi nisu zanemarljivi – troši skoro 60.000 dolara. Među stavkama su:

15.000 dolara na porez na imovinu

5.000 dolara na popravke

2.000 dolara na komunalije

2.500 dolara na namirnice

1.500 dolara na restorane

500 dolara na telefon

1.500 dolara na odeću

1.500 dolara na zabavu

11.000 dolara na ostale troškove

Do sada je, prema sopstvenim rečima, na advokate tokom brakorazvodnog procesa potrošio više od 500.000 dolara.

Razvod posle četiri godine braka

Skot i Olivija Korenberg, dizajnerka enterijera, venčali su se 2019. godine, a razveli 2023. kao razlog navodeći "nepomirljive razlike", prema sudskoj dokumentaciji. Iako su u maju 2024. zvanično okončali brak i odrekli se prava na alimentaciju, sporovi su se nastavili. Korenberg je tvrdila da ju je Skot "iznenadio" prodajom kuće, što je shvatila kao osvetu zbog njene nove veze, ali je on to demantovao.

Takođe je tražila da sud izmeni zajedničko starateljstvo nad njihovom petogodišnjom ćerkom Frenki i dodeli joj isključivo starateljstvo, kao i dozvolu da se preseli više od 30 kilometara od Skota. Sud je taj zahtev odbio.

Od 8.000 dolara za Američku pitu do milionskih honorara

Skotova karijera počela je 1999. godine ulogom u filmu Američka pita (American Pie), a lik Stiflera doneo mu je svetsku slavu. Međutim, kako je otkrio u intervjuu za emisiju Riš Ajzen Šou (The Rich Eisen Show), za taj prvi film je plaćen samo 8.000 dolara.

- Kupio sam polovni Tanderbird i radio u zoološkom vrtu kao prodavac čurosa. Mislim da mi je ostalo još manje od tih 8.000 - našalio se glumac.

Za nastavak Američko okupljanjeiz 2012. godine, Skot i kolega Džejson Bigs već su bili velike zvezde – i svaki je dobio po 5 miliona dolara honorara.

