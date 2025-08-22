Teški trenuci u španskoj kraljevskoj porodici: "Kraljica Sofija je slomljena, plače svaki dan i noć"
Za kraljicu Sofiju ovo je bez sumnje jedno od njenih najtežih leta, a bliska poznanica tvrdi da 86-godišnjakinja svakodnevno plače.
Poslednjih nekoliko godina bile su veoma teške za špansku kraljicu Sofiju. U januaru je izgubila svog brata, bivšeg grčkog kralja Konstantina II, a u javnost su dospela i izveštaji o aferi njenog supruga Huana Karlosa sa Barbarom Rej. Uz sve to, dodatno je opterećuju zdravstveni problemi njene sestre Irene, kao i bliske prijateljice, princeze Tatjane Radzivil.
Dok su kralj Felipe VI i kraljica Letisija ovog leta, umesto tradicionalnog odmora na Majorki, izabrali ekskluzivni boravak na jugu Grčke, gde su zajedno sa ćerkama, princezom Leonor i infantkinjom Sofijom, uživali daleko od radoznalih pogleda javnosti i medija na imanju svojih bliskih prijatelja, u španskom dvoru kraljica Sofija tuguje.
„Kraljica Sofija je emotivno i fizički slomljena. Plače danju i noću“, tvrdi bliska poznanica porodice Pilar Ejre u ilustrovanom časopisu Lekturas (Lecturas).
Ejre takođe tvrdi da kraljica Sofija jedva napušta svoju teško bolesnu sestru Irene, pa je umesto uobičajenog dugog letnjeg boravka na Majorki, tamo provela svega dva dana – dovoljno da prisustvuje prijemu u palati Marivent.
„Ovo je bilo najstrašnije leto za kraljicu Sofiju. Oseća bol u telu i duši“, zaključuje Ejre.
