Za kraljicu Sofiju ovo je bez sumnje jedno od njenih najtežih leta, a bliska poznanica tvrdi da 86-godišnjakinja svakodnevno plače.

Poslednjih nekoliko godina bile su veoma teške za špansku kraljicu Sofiju. U januaru je izgubila svog brata, bivšeg grčkog kralja Konstantina II, a u javnost su dospela i izveštaji o aferi njenog supruga Huana Karlosa sa Barbarom Rej. Uz sve to, dodatno je opterećuju zdravstveni problemi njene sestre Irene, kao i bliske prijateljice, princeze Tatjane Radzivil.

Kralj Huan Karlos i kraljica Sofija
Kralj Huan Karlos i kraljica Sofija Foto: Eric Vandeville / akg-images / Profimedia

Dok su kralj Felipe VI i kraljica Letisija ovog leta, umesto tradicionalnog odmora na Majorki, izabrali ekskluzivni boravak na jugu Grčke, gde su zajedno sa ćerkama, princezom Leonor i infantkinjom Sofijom, uživali daleko od radoznalih pogleda javnosti i medija na imanju svojih bliskih prijatelja, u španskom dvoru kraljica Sofija tuguje.

Kraljica Sofija je emotivno i fizički slomljena. Plače danju i noću“, tvrdi bliska poznanica porodice Pilar Ejre u ilustrovanom časopisu Lekturas (Lecturas).

Španska kraljica Leticija u top crnoj haljini
Španska kraljica Leticija Foto: Europa Press/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Ejre takođe tvrdi da kraljica Sofija jedva napušta svoju teško bolesnu sestru Irene, pa je umesto uobičajenog dugog letnjeg boravka na Majorki, tamo provela svega dva dana – dovoljno da prisustvuje prijemu u palati Marivent.

„Ovo je bilo najstrašnije leto za kraljicu Sofiju. Oseća bol u telu i duši“, zaključuje Ejre.

(Kurir.rs/Tportal)

