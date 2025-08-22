Slušaj vest

Holivud bruji o Pameli Anderson i Lijamu Nisonu, a sada je slavna glumica i bivši Plejbojev model prvi put otvoreno progovorila o njihovom odnosu.

U intervjuu za OK! Magazin, 58-godišnja zvezda otkrila je da je rad na rimejku filma Goli pištolj sa 73-godišnjim Nisonom prerastao iz profesionalne hemije u nešto mnogo više.

- On je takav džentlmen, prava duša od čoveka, nesebičan, pažljiv i pun podrške. Jednostavno ne možete da se ne zaljubite u njega - priznala je Pamela.

Pamela Anderson i Lijam Nison prisni na premijeri filma "Naked Gun"

Dodala je i da njihova povezanost nije ostala samo na kameri.

- Imamo hemiju, a van seta je neopisivo zabavan. Ima taj dečački smisao za humor, stalno me zasmejava - rekla je Anderson, prisećajući se kako su tokom proba znali da se šale i smeju do suza.

Šuškanja o ljubavi počela su tokom promocije filma koji je premijerno prikazan 1. avgusta. Par je u julu uhvaćen u strastvenom poljupcu na crvenom tepihu u Njujorku i Londonu, čime su dodatno podstakli glasine. Izvori bliski paru tada su potvrdili da je reč o „svežoj romansi koja je tek u začetku“, ali su naglasili da je veza iskrena i da su oboje očarani jedno drugim.

Anderson navodno često prijateljima hvali koliko je Lijam pažljiv – od slanja cveća do druženja s njenim sinovima i psima u Kanadi, gde glumica danas vodi mirniji život.

- Pam kuva, radi u bašti, sve je vrlo ne-holivudski, a Lijamu se to mnogo sviđa - rekao je jedan izvor za Dejli Mejl (Daily Mail).

Oni koji su sumnjali u hemiju ovog para brzo su se uverili u suprotno. Na promotivnoj turneji u Berlinu, Pamela i Lijam izveli su poznatu scenu iz Titanika, s Pamelom u zelenoj haljini kako širi ruke na pramcu broda dok je Nison drži oko struka. U pozadini je svirala My Heart Will Go On, a snimak je odmah postao viralan.

Obožavaoci su komentarisali da je reč o „njihovoj verziji Titanika“ – neočekivanoj, ali savršenoj. Među onima koji su javno podržali novu ljubav bio je i Endi Koen (Andy Cohen), blizak prijatelj pokojne Nisonove supruge Nataše Ričardson.

- Oni jednostavno funkcionišu. Pamela me podseća na Natašu - rekao je televizijski voditelj, dodavši da je Anderson „neverovatno snažna žena“ koja je uspela ponovo da izgradi i redefiniše sebe.

