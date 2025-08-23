Slušaj vest

Snimanje pete sezone popularne Netflixove serije „Emili u Parizu“ obustavljeno je nakon tragične smrti pomoćnika reditelja u Veneciji, svega nekoliko dana pre planiranog završetka.

Tragedija na setu u hotelu Danieli

Prema navodima gradskih zvaničnika, 47-godišnji Italijan srušio se tokom snimanja u jednom od najpoznatijih venecijanskih hotela – Danieli. Hitna pomoć nije uspela da ga reanimira, a pretpostavlja se da je uzrok smrti bio srčani udar.

Italijanski mediji prenose da je preminuli rodom iz Venecije i da je dugi niz godina radio u međunarodnoj filmskoj industriji. Gradsko veće izrazilo je saučešće njegovoj porodici.

Produkcija stala neposredno pred kraj

Tragičan događaj desio se samo nekoliko dana pre završetka snimanja. Trenutno nije poznato koliko dugo će produkcija biti na čekanju. Netflix je ranije najavio da će peta sezona serije premijerno biti prikazana 18. decembra.

Snimanje u Rimu i Veneciji

Iako je radnja serije smeštena u Pariz, deo scena nove sezone sniman je u Italiji – prvo u Rimu tokom maja, a zatim u Veneciji, gde je produkcija trebalo da traje do ponedeljka.

