Glumac River Finiks, jedan od najtalentovanijih mladih umetnika svoje generacije, preminuo je u 23. godini života. Da je poživeo, ove godine bi napunio 56 godina. Bio je idol mladih, lice s naslovnih strana i zvezda kojoj se predviđala blistava karijera, ali njegov život zauvek je prekinut u noći 31. oktobra 1993. godine.

Na izlazu iz čuvenog noćnog kluba „Viper Room“, koji je tada bio u vlasništvu Džonija Depa, River se srušio zbog predoziranja kokainom i heroinom. Pored njega su tada bili mlađi brat Hoakin Finiks, koji je panično pozvao hitnu pomoć, njihova sestra Rein i devojka Samanta Mejtis.

Kobni poziv u pomoć

Snimak Hoakinovog poziva hitnoj pomoći godinama kasnije procureo je u javnost:

„Ima napade. Dođite ovamo, molim vas. Morate da dođete jer on umire, molim vas!“ – čuje se očajni glas mlađeg brata.

Nažalost, lekari nisu uspeli da ga spasu. Tada dvadesetogodišnji Hoakin povukao se iz javnog života, a tek kasnije se vratio filmu i postao jedan od najvećih glumaca svoje generacije.

„Blizu sam toga da prihvatim Riverovu smrt. Neću reći da je razumem, jer to nikada neću moći. Jedino što mogu jeste da je prihvatim“ – izjavio je Hoakin godinama kasnije, naglašavajući da o gubitku brata retko govori.

Ispovest Riverove devojke

O kobnoj noći govorila je i glumica Samanta Mejtis, Riverova tadašnja devojka:

„Imala sam osećaj da nešto nije u redu, da će se desiti nešto strašno. Nisam videla nikoga da se drogira, ali River je bio nadrogiran na neki čudan, jeziv način. Nije mi bilo prijatno i želela sam da izađem iz kluba“ – rekla je ona.

Samanta je dodala da je kobni heroin River uzeo tek nakon ulaska u klub:

„Imam svoje sumnje šta se tačno događalo, ali nisam ništa videla. Kada sam se vratila iz toaleta, videla sam njega kako se tuče sa nekim. Potom su ga izbacivači izgurali na ulicu. Samo 45 minuta nakon što smo ušli u klub, njegovo srce je stalo.“

Mračno detinjstvo i bežanje od sekte

Malo je poznato da je River odrastao u okviru kulta „Božja deca“, sekte koja je podsticala seksualne odnose između odraslih i dece, kao i grupni seks i incest. Njegovi roditelji su napustili pokret kada je River imao tri godine, nakon čega se porodica preselila na Floridu.

Tada su promenili prezime iz Botom u Finiks – inspirisani mitskom pticom feniks koja sagoreva i rađa se ponovo iz pepela, želeći da označe novi početak.

Porodica Finiks dobila je još dece – Rein, Liberti, Džodin i Samer. Deca su bila školovana kod kuće, a ulazak u svet slave bio je šok za mladog Rivera.

Slava koju nije mogao da podnese

River Finiks nije mogao da nosi teret slave Foto: Media Punch, MediaPunch Inc / Alamy / Profimedia

Njegova majka kasnije je govorila koliko mu je bilo teško da se nosi sa popularnošću:

„Kako je odrastao, postao je svestan da o njemu maštaju devojke širom sveta, da njegove postere drže iznad svojih kreveta. Govorio je da bi voleo da je nepoznat, ali nikada nije bio. Kada nije glumio, bio je misionar, imao je svrhu, bio je vođa. Ali s druge strane, samoća ga je pojela.“

River Finiks ostao je zauvek upamćen kao glumac sa nesagledivim potencijalom, ikona mladosti devedesetih i simbol izgubljenog talenta koji je prerano otišao.

