Iako je jedna od najzaposlenijih žena na svetu, princeza od Velsa, Kejt Midlton, pokazala je da joj je porodica uvek na prvom mestu. Ona redovno prisustvuje sportskim utakmicama svoje dece i iz sveg srca ih bodri, potvrdila je jedna od majki iz škole koju pohađaju princ Džordž i princ Luj.

„Kejt je baš poput svake druge mame“

Kako je za magazin Hello! otkrila zvezda rijalitija „The Real Housewives of London“ Pantija Parker, Kejt se redovno može videti na tribinama tokom školskih utakmica ragbija i fudbala.

Pogledajte u galeriji scene kada je princ Luj bio zvezda kraljevske porodice:

1/5 Vidi galeriju Princ Luj bio je zvezda kraljevske porodice Foto: Jonathan Brady / PA Images / Profimedia

„Vidim je prilično često jer škola mog sina igra protiv škole njenog sina. Na tim utakmicama viđamo se uvek – ili sam ja u njihovoj školi, ili je ona u našoj. Ne razgovaramo mnogo, ali često je vidim iz daljine“ – rekla je Parker.

Dodala je i da princeza, uprkos kraljevskim obavezama, nikada ne propušta priliku da podrži svoju decu:

„Toliko je elegantna, ljupka i prisutna. Nikada ne preskoči nijednu utakmicu svoje dece, što je zaista neverovatno. A ni ja ne propuštam, inače to ne bih ni znala“ – istakla je Pantija, ne želeći da otkrije da li se radi o princu Džordžu ili princu Luju.

kraljevska porodica Foto: Andrew Matthews / PA Images / Profimedia

Novi dom za novu životnu fazu

Osim što posvećeno prati odrastanje svoje dece, Kejt i princ od Velsa planiraju i važnu promenu za svoju porodicu – selidbu iz Adelaide Cottagea u raskošniji Forest Lodge, imanje sa osam spavaćih soba u čuvenom parku Windsor Great Park.

Kejt Midlton, princeza Šarlot Foto: Stephen Lock / Zuma Press / Profimedia

Kako prenose britanski mediji, porodica planira da se preseli do kraja godine, a novi dom vide kao priliku za novi početak nakon niza teških trenutaka koje su doživeli u poslednje tri godine – od smrti kraljice Elizabete II, do zdravstvenih borbi Kejt i kralja Čarlsa, kojima je nedavno dijagnostikovan rak.

„Windsor im je postao pravi dom. Ali u Adelaide Cottageu bilo je i mnogo bolnih trenutaka. Selidba im pruža priliku da okrenu novi list i ostave teške uspomene iza sebe“ – otkrio je izvor blizak porodici.

Bonus video: Kejt Midlton pre udaje za princa Vilijama