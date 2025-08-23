Slušaj vest

Džeki Kenedi očajnički je želela da spase Merilin Monro – iako se pričalo da starleta ima aferu sa mužem prve dame, Džonom F. Kenedijem, otkriva Radar Online.

U svojoj uzbudljivoj novoj knjizi "Džon F. Kenedi: Javno, privatno, tajno" autor Dž. Rendi Taraboreli tvrdi da, iako se afera predsednika sa Monro možda jeste, a možda i nije dogodila, Džeki je bila dovoljno pronicljiva da shvati kako su Kenedijevi emocionalno nestabilnu seks-bombu vrteli oko malog prsta. Merilin je, naravno, potom bila „prosleđena“ mlađem bratu Džona Kenedija – Robertu Kenediju.

Džeki se plašila da bi nešto moglo da se desi Merilin

- Očigledno je pokušavala da dopre do njih, a oni su je stalno odbacivali. Ili su je želeli u svojim životima, ili nisu - napisao je Taraboreli.

Džon i Bobi su jedno vreme uživali u vezi sa Merilin, a već sledećeg minuta su je ignorisali – a Džeki ih je molila da prestanu, plašeći se da bi moglo da dođe do tragedije.

Taraboreli u knjizi citira Džeki koja upozorava svog muža: - Mislim da je ona na korak od samoubistva. Kako bi se ti osećao kada bi neko tretirao Karolajn (njihovu ćerku) onako kako ti tretiraš Merilin? Razmisli o tome.

Neverovatno, prema Taraborelijevom svedočenju, Džeki je lično razgovarala telefonom sa Monro, koja je pokušala da pozove predsednika nakon što je otpevala čuvenu, zavodljivu verziju pesme „Srećan rođendan“ Džonu Kenediju u Njujorku. Na njeno iznenađenje, Džeki se javila na telefon.

Svesna Merilinine krhke psihe, Džeki je sarkastično odbacila navodnu aferu svog muža:

- Merilin, udaćeš se za Džeka, divno - rekla je Džeki, prema Taraborelijevom opisu.

- Preselićeš se u Belu kuću, preuzećeš odgovornosti Prve dame. A ja ću se iseliti i ti ćeš imati sve te probleme - dodala je, prenosi Radar Online.

Samo nešto više od mesec dana kasnije, dogodilo se ono čega se Džeki plašila – Merilin je pronađena mrtva u 36. godini, naga, licem okrenuta ka krevetu u svom domu u Los Anđelesu, 4. avgusta 1962. godine.

Da li je Merilin Monro ubijena?

Uz prazne bočice lekova koje su joj bili prepisani za lečenje depresije razbacane po sobi, policija je zaključila da je umrla od „samoiniciranog predoziranja sedativima i da je način smrti verovatno samoubistvo“. Ipak, neki i dalje veruju da je Monro ubijena – zauvek ućutkana zbog onoga što je znala o Bobiju i Džeku Kenediju.

