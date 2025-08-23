Kevin Bejkon i Kira Sedžvik nakon 23 godine saznali da su u srodstvu

Kevin Bejkon i Kira Sedžvik važe za jedan od najstabilnijih i najdugovečnijih parova u Holivudu. Njihova priča počela je davne 1987. godine na snimanju filma "Lemon Sky", a već sledeće godine stali su pred oltar – tada nisu ni slutili da ih osim ljubavi vezuje i neobična porodična nit.

Neočekivano otkriće

Tek 2011. godine, učestvujući u emisiji "U potrazi za korenima", par je saznao da su zapravo dalji rođaci. Ispostavilo se da su u devetom kolenu povezani – što u praksi znači da je Kira Bejkonova dalja sestra. Dok je za mnoge ovo otkriće bilo šokantno, Sedžvikova priznaje da nije bila iznenađena:

- Vidiš. Znala sam! Znala sam! Znala sam! Znala sam! Znala sam. Znala sam da ću biti u srodstvu s Kevinom Bejkonom, mislim, većina belaca je povezana nekako. Nisam iznenađena, iskreno. Prepostavljala sam da je to bio razlog zašto su nas oboje testirali, morala sam da se pravim da sam iznenađena.

Ovo saznanje nije poljuljalo njihov brak – Kira je tada dodala: - Sve je dobro dok nismo najbliži rođaci.

Ljubav koja traje decenijama

Kevin i Kira redovno dele delove svoje svakodnevice na društvenim mrežama, pokazujući koliko im je brak čvrst i pun ljubavi. Nedavno se glumac oglasio na svom Instagramu, upućujući nežnu poruku svojoj supruzi.

Ovog puta povod je bio Kiranin 60. rođendan. Umesto klasičnog poklona, Bejkon ju je iznenadio – kupio joj je dve krave, a video trenutka objavio na Instagramu.

Fanovi oduševljeni gestom

Komentari na društvenim mrežama brzo su se nizali: "Nagrada za najboljeg muža ide Kevinu Bejkonu", "Koliko ste drag par", "Srećan rođendan Kira, imaš najboljeg muža", "Bože, vaša porodica i životinje donose toliko sreće".

