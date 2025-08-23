Slušaj vest

Crnogorski glumac Pavle Popović koji je simpatije publike pobrao ulogom u popularnoj seriji "Igra sudbine" oženio se koleginicom Unom Lučić, koju je javnost zavolela u seriji "Dug moru".

Lepa Una plenila je u beloj dugoj venčanici golih ramena, a kosu je ležerno pustila dok su je krasili beli biseri. Glumac je za jedan od najlepših dana u njihovim životima odabrao bež odelo sa crnim detaljima, a svoj stajling upotpunio je leptir mašom u istom dezenu.

1/6 Vidi galeriju Venčanje Une Lučić i Pavla Popovića Foto: Printscreen/Instagram/unalucic

Kadrove sa venčanja Una je podelila na svom Instagram profilu, a njihovi široki osmesi i zabavni ples govore koliko su srećni i ispunjeni. Nakon što su sklopili građansko venčanje, okupljeni su ih obasuli konfetama, a ubrzo je usledio i strastveni poljubac.

Podsetimo, o Uni se na sva usta govorilo kada je zbog uloge u seriji "Dug moru" odlučila da je ošišaju do glave, a kako je i sama istakla to je joj je palo teže nego da se ugoji koju kilu. Ronila je suze dok su je šišali, pa je dobila mnogo komentara podrške svojih pratilaca.

Una Lučić plače dok je šišaju zbog uloge Foto: Printscreen/Instagram

Takođe, njen sada već suprug, ali i kolega Pavle Popović diplomirao je na Fakultetu dramskih umetnosti Cetinje u klasi profesora Branislava Mićunovića.

- Gluma je moja ljubav tako da bih voleo što više da igram bio to teatar ili pred kamerom. Kada bih morao da biram na prvo mesto bih stavio film i seriju, a pozorištu bih se uvek vraćao kao sigurnom glumačkom utočistu. Smatram da dobar glumac ne moze bez jednog od ova dva - rekao je svojevremeno glumac.

Bonus video: Eva Ras o ljubavi sa Danilom Kišem