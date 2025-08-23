Slušaj vest

Pevač i gitarista najpopularnijeg rok benda 20. veka "Bitlsi", Džon Lenon, nije bio poznat samo kao muzički genije, već i po svom turbulentnom privatnom životu. Sa britanskom umetnicom Sintijom Pauel venčao se 1962. godine, i mnogi su mislili da je to početak bajke između mlade devojke i slavnog muzičara. Ipak, njihova priča se ubrzo pretvorila u priču o izdaji.

Početak ljubavi sa Sintijom

Sintija je osvojila Lenonovo srce još dok su oboje studirali u Liverpulu, a kada je ostala trudna, Džon joj je predložio brak. Dobili su sina Džulijana, ali zbog ogromne slave i napornog muzičkog života, Lenon se postepeno udaljavao od porodice.

Ulazak Joko Ono u njegov život

Sve se promenilo 1966. godine kada je upoznao umetnicu Joko Ono. Njihovo poznanstvo započelo je kroz umetnost, ali je ubrzo preraslo u romansu koja je razorila njegov brak. Sintija je godinama kasnije opisivala da je osećala da nešto nije u redu, ali je pravi šok doživela 1968. godine kada se vratila sa putovanja i u sopstvenoj kući zatekla Džona sa ljubavnicom Joko.

Upravo na današnji dan te godine, Sintija je podnela papire za razvod zbog preljube. Razvod je finalizovan iste godine, a gotovo odmah nakon toga, Lenon je započeo novu životnu fazu sa Joko. Venčali su se 1969. godine, čime su potvrdili ono što su mnogi već znali – Joko je ušla u njegov život dok je on još bio u braku.

Joko i Bitlsi: Raspad jedne epohe

Mnogi krive Joko Ono za raspad Bitlsa, jer je, od trenutka kada je postala Lenonova partnerka, počela da se pojavljuje u studiju tokom snimanja pesama, što je smetalo ostalim članovima benda. Udaljavala ga je od grupe i uticala na njegove odluke.

Nije je volela ni Lenonova porodica. Njegova tetka Mimi navodno ju je zvala „otrovnim patuljkom“. Joko je brak sa Lenonom bio treći po redu, a upravo ta veza i brak doneli su joj vrlo nelaskavi nadimak – „najodvratnija žena koja je hodala planetom“. Kako Joko Ono nikada nije komentarisala takve navode, niti ih demantovala, taj nadimak ju je pratio do danas.

Ubistvo Džona Lenona

U decembru 1980. godine, Džona Lenona je ubio obožavalac Mark Dejvid Čepmen, ispalivši u njega četiri metka. Iako je hitna pomoć stigla za samo nekoliko minuta, lekari su mogli samo da konstatuju smrt. Već sledećeg dana, Joko je objavila da neće biti sahrane i da će njegovo telo biti kremirano, a pepeo rasut u Central Parku, gde se danas nalazi spomenik „Strawberry Fields Memorial“.

Lenonovo nasleđe: Sve Joko, ništa Sintiji i Džulijanu

Džon Lenon je sve svoje bogatstvo ostavio Joko i njihovom sinu, dok prvoj supruzi Sintiji i sinu Džulijanu nije ostavio ništa.

