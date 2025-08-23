Slušaj vest

Glumica Jelisaveta Orašanin već neko vreme uživa na letovanju na Mikonosu, a kadrovi koje deli sa svojim fanovima na društvenim mrežama obaraju sa nogu.

Naime, glumica je sada na svom Instagram profilu objavila niz fotografija u izazovnoj svetlo zelenoj haljini sa dubokim prorezima i providnim detaljima, a sudeći po komentarima na mrežama je napravila opšti haos. 

Jelisaveta Orašanin uživa na Mikonosu Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

"Kakvo je ovo ludilo, haos", "Ženo prelepa", "I Bog stvori ženu", samo su neki od komentara u nizu. 

Jelisaveta Orašanin uživa na Mikonosu Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Jelisaveta je nedavno još jednom svojom izazovnom kombinacijom ostavila bez teksta. U pitanju je bila uska haljina sa leopardovim dezenom, a sudeći po kadrovima glumica ispod nje nije nosila ama baš ništa. Njene bujne grudi bile su u prvom planu, a Jelisaveta nije skidala osmeh sa lica. 

Treningom i ishranom do savršene linije

Jelisaveta Orašanin uživa na Mikonosu Foto: printscreen/instagram/jagodenamagli

Jelisaveta je svojevremeno otvoreno govorila kako je postigla da u svakom momentu bude savršeno vitka.

- Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to, unosim i složene ugljene hidrate i proteine - rekla je glumica i dodala da je u svemu ključna volja.

Bonus video: Trening Jelisavete Orašanin

Jelisaveta Orašanin Izvor: Instagram/jagodenamagli