"Kakvo je ovo ludilo, haos": Jelisaveta Orašanin provokativnim kadrovima zapalila mreže, utegla se u haljinu koja više otkriva nego što pokriva
Glumica Jelisaveta Orašanin već neko vreme uživa na letovanju na Mikonosu, a kadrovi koje deli sa svojim fanovima na društvenim mrežama obaraju sa nogu.
Naime, glumica je sada na svom Instagram profilu objavila niz fotografija u izazovnoj svetlo zelenoj haljini sa dubokim prorezima i providnim detaljima, a sudeći po komentarima na mrežama je napravila opšti haos.
"Kakvo je ovo ludilo, haos", "Ženo prelepa", "I Bog stvori ženu", samo su neki od komentara u nizu.
Jelisaveta je nedavno još jednom svojom izazovnom kombinacijom ostavila bez teksta. U pitanju je bila uska haljina sa leopardovim dezenom, a sudeći po kadrovima glumica ispod nje nije nosila ama baš ništa. Njene bujne grudi bile su u prvom planu, a Jelisaveta nije skidala osmeh sa lica.
Treningom i ishranom do savršene linije
Jelisaveta je svojevremeno otvoreno govorila kako je postigla da u svakom momentu bude savršeno vitka.
- Zahvaljujući nutricionistkinji, brže sam došla do zdravijeg načina života i ishrane. Jelovnik, pre svega, baziram na povrću bogatom vlaknima, a uz to, unosim i složene ugljene hidrate i proteine - rekla je glumica i dodala da je u svemu ključna volja.
