Pre 15ak dana voljeni glumac Milan Vasić iz porodilišta je dočekao suprugu Maju i prvenca Despota

Ubrzo je na mrežama osvanula i fotografija na kojoj je glumac pokazao da svog naslednika kako spava dok je za suprugu Maju spremio predivan buket cveća, a dnevna soba bila je prepuna balona, pića, čokolade. 

Naime, Vasić je sada na svom Instagram profilu pokazao kako uspavljuje svog naslednika Despota ispred zgrade. Jednom nogom je nežno ljuljuškao kolica u kom je spavao maleni Despot, a ovaj prizor raznežio je mnoge njegove fanove. 

Milan Vasić uspavljuje sina Despota na ulici.jpg
Milan Vasić uspavljuje sina Despota na ulici Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

Rođenje prvenca slavio do zore

Kada je njegov naslednik došao na svet glumac je odlučio da to proslavi u klasičnom srpskom duhu, a kadrove sa proslave podelio je njegov kum i dugogodišnji prijatelj Milan Kalinić, a najviše simpatija pridobio je onaj na kom Vasić peva pesmu "Navali se Šar-planina".

- Kad momče sa Kosova dobije sina Despota - napisao je Kalinić tada u opisu snimka.

Milan Vasić proslavlja rođenje sina Despota.jpg
Milan Vasić proslavlja rođenje sina Despota Foto: Printscreen/Instagram/milankalinic_official

Prva šetnja sa naslednikom

Glumac je izašao u prvu šetnju sa svojim naslednikom, a osmeh na njegovom licu pokazuje koliko mu očinstvo prija.

Milan Vasić u prvoj šetnji sa sinom Despotom.jpg
Milan Vasić u prvoj šetnji sa sinom Despotom Foto: printscreen/instagram/milanvasic_official

- Naša prva šetnja... Milan i Despot Vasić - napisao je glumac kraj fotografija koja je, sem zbog malenog Despota, privukla pažnju i zbog glumčeve majice - na grudima je nosio ilustraciju Kosova i Metohije.

