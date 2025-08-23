Slušaj vest

Lajonel Riči postao je najnovija žrtva među holivudskim zvezdama kojoj su provalili na posed u Los Anđelesu.

Za razliku od nekoliko nedavnih provala u domove poznatih ličnosti koje su se dogodile dok oni nisu bili kod kuće, Riči je, navodno, bio u svojoj kući u trenutku kada je provalnik upao. Policija je primila poziv u vezi sa provalom u kuću 76-godišnjeg pevača u Beverli Hilsu nešto posle ponoći, saopštila je Policijska uprava Beverli Hilsa za TMZ.

Lajonel Riči Foto: Profimedia

Srećom, Ričijeva kuća bila je opremljena sigurnosnim alarmom koji je odvratio provalnika, koji je pobegao pre nego što je uspeo da ukrade bilo šta od Ričijevih dragocenosti. Dejli Mejl je kontaktirao Ričijevog predstavnika za komentar, ali još uvek nisu dobili odgovor.

Policija je, prema izveštajima, uhapsila muškarca po imenu Majkl Džon Bond pod sumnjom na provalu u rezidenciju. Međutim, zvanične optužbe protiv osumnjičenog provalnika još uvek, navodno, nisu podignute. Policija je saopštila da istraga oko provale i dalje traje, a detektivi trenutno pregledaju snimke sa sigurnosnih kamera sa Ričijevog imanja, kao i druge dokaze prikupljene na licu mesta.

Provalili i u kuću Bred Pita

1/7 Vidi galeriju Bred Pit Foto: Image Press Agency, Image Press Agency / Alamy / Profimedia, zz/XNY / StarMax / Profimedia, Rick Davis / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Provala u Ričijevoj kući dogodila se nakon još jedne visoko profilisane provale u kući Breda Pita u četvrti Los Feliz u Los Anđelesu krajem juna. Čini se da su provalnici pažljivo isplanirali zločin dok je Pit bio van zemlje, na putovanju u Japan gde je promovisao svoj film o trkama, F1, koji je bio hit kod kritičara i na bioskopskim blagajnama.

Prošle nedelje, policija je saopštila da je postignut veliki pomak u istrazi hapšenjem trojice osumnjičenih za provalu u glumčev dom. Navodno su policajci uspeli da uhvate ovu trojicu osumnjičenih nakon što su ih povezali sa još jednom provalom. Detektivi su, prema izveštajima, koristili snimke sa sigurnosnih kamera sa Pitovog imanja da bi identifikovali osumnjičene. Međutim, policija je za NBC LA izjavila da se ne čini da su provalnici posebno ciljali slavne ličnosti.

Bonus video: Tajne Bred Pitovog mladolikog izgleda