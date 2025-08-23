Slušaj vest

Jedna od najlepših i najpopularnijih influenserki Lea Stanković danas se verila. Fotografiju sa delićem atmosfere sa ovog predivnog događaja podelila je njena prijateljica pevačica i influenserka Ruža Rupić.

Jutjuberku je njen partner zaprosio na jednoj manjoj jahti, a ona nije krila oduševljenje zbog ovog iznenađenja. Lein partner je kleknuo pored nje i izvadio prsten a na fotografiji se vidi kako je influenserka prekrila lice rukama od ushićenja.

Verila se Lea Stanković Foto: Printscreen/Instagram/ruza_rupic

- Ona je rekla "Da"- napisala je Rupićeva.

Podsetimo, Lea, koja ima samo 22 godine nedavno je napustila svoj luksuzni stan koji je pazarila samo pre godinu dana u jednom od elitnijih delova Beograda gde se cene kvadrata kreću između 6.000 i 7.000 evra.

Influenserka Lea Stanković Foto: Printscreen/jutjub/leastankovic, Kurir Televizija

Ona je tada objavila video i pokazala kako pakuje stvari u kutije i odobrojava dane za koliko će morati da napusti luks stan, ne navevši razlog.

(Kurir.rs/Telegraf)

