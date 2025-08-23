Verila se Lea Stanković: Influenserku sačekalo iznenađenje, od sreće ne može da dođe sebi
Jedna od najlepših i najpopularnijih influenserki Lea Stanković danas se verila. Fotografiju sa delićem atmosfere sa ovog predivnog događaja podelila je njena prijateljica pevačica i influenserka Ruža Rupić.
Jutjuberku je njen partner zaprosio na jednoj manjoj jahti, a ona nije krila oduševljenje zbog ovog iznenađenja. Lein partner je kleknuo pored nje i izvadio prsten a na fotografiji se vidi kako je influenserka prekrila lice rukama od ushićenja.
- Ona je rekla "Da"- napisala je Rupićeva.
Podsetimo, Lea, koja ima samo 22 godine nedavno je napustila svoj luksuzni stan koji je pazarila samo pre godinu dana u jednom od elitnijih delova Beograda gde se cene kvadrata kreću između 6.000 i 7.000 evra.
U galeriji pogledajte Leine fotografije:
Ona je tada objavila video i pokazala kako pakuje stvari u kutije i odobrojava dane za koliko će morati da napusti luks stan, ne navevši razlog.
(Kurir.rs/Telegraf)
