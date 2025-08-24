Slušaj vest

Legendarni glumac iz serije "Sopranovi" Džeri Adler preminuo je u subotu u 96. godini, saopštila je njegova porodica.

Adler je rođen na Bruklinu, a poslednje trenutke proveo je okružen najmilijima u Njujorku. U objavi o njegovoj smrti istaknuto je: - Džeri je bio stanovnik Njujorka, pravi Njujorčanin, piše The New York Post.

Džeri Adler i Vinsent Pastore na 20. godišnjici Sopranovih Foto: lev radin / Alamy / Profimedia

Svetsku slavu stekao je u kasnijim godinama, tumačeći ulogu jevrejskog savetnika Hermana "Heša" Rabkina u kultnoj seriji "Sopranovi", u kojoj se pojavio u 28 epizoda tokom svih šest sezona. Kasnije je glumio i u popularnim serijama "Dobra žena" i "Vatreni momci". Adler je bio rođak poznate glumačke učiteljice Stele Adler, a karijeru je započeo na Brodveju, gde je radio i kao scenski menadžer predstave "My Fair Lady". Kasnije se pojavljivao i u mnogim filmovima, među kojima su „Manhattan Murder Mystery“ Vudija Alena i Kaufmanov "Synecdoche, New York". Kolege i saradnici prisećaju se Adlera kao glumca koji je svaku repliku pretvarao u nezaboravan trenutak.

- Prvo smo planirali da ga angažujemo isamo za jednu epizodu serije "The Good Wife". Ali bio je toliko duhovit u jednoj sceni u restoranu, vičući: "Rekao sam sladoled, glupačo!", da smo ga zadržali šest godina u "The Good Wife" i još tri godine u "The Good Fight". Bio je jedan od naših najdražih saradnika - napisao je producent Robert King na mreži X nakon vesti o njegovoj smrti.

Džeri Adler u filmu Ubistvo na Menhetnu Foto: TriStar Pictures / Jack Rollins / Christophel Collection / Profimedia

Sam Adler je u jednom intervjuu iz 2017. godine za Hollywood Reporter podelio svoje viđenje života u šoubiznisu:

- Znate šta je zanimljivo? Celu karijeru provedete iza scene. Niko ne zna ko ste, ne zna vam ime. Ništa ne znaju o vama. A onda se pojavite u televizijskoj seriji i odjednom ste zvezda, svi znaju vaše lice. Tako je to čudno.

Najveću slavu doneo mu je lik Heša u seriji "Sopranovi", a u prvoj sezoni izrekao je i jednu od najpoznatijih rečenica serije: "A hit is a hit."

