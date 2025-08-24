Slušaj vest

Princ Vilijam i Kejt Midlton spremaju se za novu životnu etapu – selidbu u Forest Lodž, u srcu Vindzor Grejt Parka. Ovaj korak za naslednički par znači mnogo više od promene adrese: nakon gubitka kraljice Elizabete II i teških dijagnoza raka koje su pogodile kralja Čarlsa i samu Kejt, useljenje u novi dom simbolizuje svež početak i povratak normalnom životu.

Ipak,komšije vide i potencijalne probleme vezane za preseljenje kraljevske porodice.

1/6 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam - do sad neviđene fotografije Foto: The Prince and Princess of Wales / Ferrari / Profimedia

Kranborn, najbliže naselje njihovom novom domu Forest Lodžu, udaljeno je tek pet minuta vožnje pa će komšije sigurno primetiti dolazak novih stanovnika.

Naravno, neki već izražavaju zabrinutost zbog mogućeg turističkog interesovanja i neželjenih posetilaca, ali ističu da Vilijam i Kejt zaslužuju miran porodični život i privatnost:

1/5 Vidi galeriju Kejt Midlton i princ Vilijam proslavili godišnjicu braka Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia, Oli Scarff, PA Images / Alamy / Profimedia

- Srećna sam zbog njih. Pozdravljam ih, ali se nadam da će im javnost dozvoliti da tamo žive mirno kao porodica... Zato bi bilo strašno kada bi ljudi stalno dolazili i govorili: "O, dakle, tu žive", izjavila je buduća komšinica para za Mirror.

Uprkos tome, opšta atmosfera oko preseljenja deluje pozitivno i susretljivo, što nagoveštava toplu dobrodošlicu.

Bonus video: Kako je Kejt Midlton smirila princa Luisa na krunisanju