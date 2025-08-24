Slušaj vest

Princ Vilijam i Kejt Midlton spremaju se za novu životnu etapu – selidbu u Forest Lodž, u srcu Vindzor Grejt Parka. Ovaj korak za naslednički par znači mnogo više od promene adrese: nakon gubitka kraljice Elizabete II i teških dijagnoza raka koje su pogodile kralja Čarlsa i samu Kejt, useljenje u novi dom simbolizuje svež početak i povratak normalnom životu.
Ipak,komšije vide i potencijalne probleme vezane za preseljenje kraljevske porodice.

Kejt Midlton i princ Vilijam - do sad neviđene fotografije Foto: The Prince and Princess of Wales / Ferrari / Profimedia

Kranborn, najbliže naselje njihovom novom domu Forest Lodžu, udaljeno je tek pet minuta vožnje pa će komšije sigurno primetiti dolazak novih stanovnika.

Naravno, neki već izražavaju zabrinutost zbog mogućeg turističkog interesovanja i neželjenih posetilaca, ali ističu da Vilijam i Kejt zaslužuju miran porodični život i privatnost:

Kejt Midlton i princ Vilijam proslavili godišnjicu braka Foto: Aaron Chown, PA Images / Alamy / Profimedia, Oli Scarff, PA Images / Alamy / Profimedia

- Srećna sam zbog njih. Pozdravljam ih, ali se nadam da će im javnost dozvoliti da tamo žive mirno kao porodica... Zato bi bilo strašno kada bi ljudi stalno dolazili i govorili: "O, dakle, tu žive", izjavila je buduća komšinica para za Mirror.

Uprkos tome, opšta atmosfera oko preseljenja deluje pozitivno i susretljivo, što nagoveštava toplu dobrodošlicu.

(Kurir.rs/Tportal)

Ne propustitePop kulturaPrinc Vilijam i Kejt Midlton doneli odluku života: Za njihovu porodicu više ništa neće biti isto
Kejt Midlton i princ Vilijam se smeju u prirodi
Pop kulturaKejt Midlton i princ Vilijam umalo nisu stigli do oltara: Raskinuli na 3 meseca, a onda mu je postavila ultimatum
Kejt Midlton i princ Vilijam se smeju u prirodi
Pop kultura"Svi vole vesti o kraljevskim bebama": Kejt Midlton i princ Vilijam podelili divne vesti, njihova deca skaču od sreće
profimedia-0995429575.jpg
Pop kulturaKoja je tajna odnosa Kejt Midlton i princa Vilijama? Smuvali se pre više od 20 godina, onda su raskinuli, a sada proslavljaju 14 godina braka
profimedia-0990855470.jpg

Bonus video: Kako je Kejt Midlton smirila princa Luisa na krunisanju

Kako je Kejt Midlton pokušala da smiri princa Luisa na krunisanju Izvor: Tik Tok/krystinkalvoy