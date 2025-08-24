Princeza od Velsa, Kejt Midlton, odlučila je da osveži svoj izgled i napravi veliku promenu kada je reč o kosi. Iako je godinama bila prepoznatljiva po bogatim kestenjastim talasima, sada je predstavila novu, znatno svetliju nijansu. Njena kosa sada ima izraženije plave tonove, što su mnogi pozdravili kao odvažan, ali uspešan potez.

Porodično putovanje u Balmoral

Kejt se u javnosti pojavila sedeći na mestu suvozača, dok je princ Vilijam, u elegantnom odelu i kravati, vozio njihovu decu – prinčeve Džordža i Luisa, kao i princezu Šarlot – ka crkvi Krati Kirk u Balmoralu. Deca su bila obučena u usklađene kombinacije, a princeza Šarlot sedela je pozadi sa svojom braćom.

Stajling princeze – spoj elegancije i sofisticiranosti

Uz novu boju kose, Kejt je zablistala u bordo blejzeru italijanskog brenda Blaze Milano, koji je iskombinovala s topom ukrašenim perlicama dizajnerke Daniella Draper. Stajling je zaokružila šik šeširom smeđe boje brenda Lock & Co. Hatters, poznatim pod nazivom „Betty Boop Hat“. Njen modni izbor dodatno je naglasio promenu izgleda i pokazao njenu spremnost da eksperimentiše s novim stilom.

Prve reakcije javnosti – pozitivne i oduševljene

Fotografije Kejt u novom izdanju brzo su se proširile društvenim mrežama, gde su korisnici odmah reagovali – većinom sa oduševljenjem. Mnogi su komentarisali kako joj svetlija boja kose osvežava lice i daje dozu mladalačke energije, dok su drugi pohvalili njen modni izbor kao besprekoran.

"Prelepa si, divno ti stoji nova boja kose", "Ovo je odlično osveženje, princezi Kej divno pristaje plava boja", "Princeza Kejt nikada bolje nije izgledala, ovo je divno", samo su neki od komentara u nizu.

Kraljevska porodica na okupu u Škotskoj

Pored Kejt i Vilijama sa decom, crkvu Krati Kirk su posetili i kralj Čarls III sa suprugom, kraljicom Kamilom, kao i princeza Ana. Ova porodična okupljanja deo su tradicionalnog boravka kraljevske porodice u Balmoralu tokom letnjih meseci. Kralj je prethodne nedelje zvanično započeo svoj letnji odmor, a ostatak porodice mu se pridružio kako bi zajedno proveli praznične dane u prirodi i miru škotskog imanja.

