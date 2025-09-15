Slušaj vest

Peti Bojd, jedna je od retkih žena na svetu koja može da kaže da je bila udata za ne jednu, već dve rok ikone. Ova manekenka i fotografkinja bila je prvo udata za Džordža Harisona, člana Bitlsa, a nakon deset godina otišla je u naručje Erika Kleptona, zbog čega su nastale neke od najpoznatijih pesama tog doba.

Peti je simbol "veselih šezdesetih" i muza koja je inspirisala bezbroj hitova. Danas, sa 81. godinom, i dalje je aktivna u svetu umetnosti, sa izložbama fotografija koje beleže njene prijatelje muzičare. 2007. godine objavila je memoare "Wonderful Tonight: George Harrison, Eric Clapton, and Me" ("Prelepa večeras: Džordž Harison, Erik Klepton i ja"), gde je konačno ispričala ovu intrigantnu priču iz svog ugla.

Kako je upoznala Džordža Harisona?

Peti je bila tražena kao manekenka, radila je sa poznatim dizajnerima iz Londona, a 1964. godine snimila je reklamu za čips koju je režirao Ričard Lester, poznat po filmovima o Bitlsima. Lester je bio toliko oduševljen njom, da joj je dao malu ulogu u prvom filmu Bitlsa, a Harison ju je odmah zapazio i ponudio joj brak u šali. Iako je tada imala dečka, ubrzo je započela vezu sa Harisonom, ali su morali da je skrivaju zbog poznatih obožavalaca.

Venčali su se 1966. godine, a Peti je bila uz Bitlse tokom njihovih velikih trenutaka - čak je uvela Harisona u meditaciju i putovala sa njima u Indiju. Harison je za nju napisao prelepe pesme poput "Something", "I Need You", "If I Needed Someone", "Love You To" i "For You Blue".

Kraj braka sa Harisonom?

Kako je čuveni član Bitlsa, Harison, sve više upadao u svet istočne duhovnosti i droga, brak je počeo da se raspada. Saznanje da je varao Peti, a posebno njegova afera sa Maurin Starki, ženom Ringa Stara, bio je poslednji udarac. Par se rastao 1974. i zvanično razveo 1977. godine.

Peti je o tom braku ipak govorila sa toplinom: "Iako stvari nisu ispale kako smo planirali, to nije umanjilo našu ljubav."

Iako je kasnije postala supruga njegovog najboljeg prijatelja Erika Kleptona, ostali su u dobrim odnosima do njegove smrti 2001. godine.

Veza i brak sa Erikom Kleptonom

Klepton je postao blizak sa Harisonom u kasnim '60-im, a zaljubio se u Peti, pa je čak izlazio sa njenom mlađom sestrom Paulom da bi joj se približio. Tokom problema u Petinom braku sa Harisonom, Klepton joj je slao ljubavna pisma. Peti je tada bila u teškoj situaciji - volela je Harisona ali se u njihovom odnosu stvorio jaz, dok joj je Klepton pokazivao pažnju.

Klepton je za nju napisao pesmu "Lejla", jednoj od najlepših pesama o njegovoj neuzvraćenoj ljubavi, a njegov hit "Bell Bottom Blues" takođe je nastao zbog nje.

Peti je 1974. napustila Harisona i otišla kod Kleptona, a Harison je to prihvatio sa humorom, nazivajući sebe "suprugom po zakonu". Venčali su se 1979. godine, a Harison je bio čak na njihovoj svadbi, gde je zajedno sa Polom Mekartnijem i Ringom Starom održao "jam session".

Međutim, brak sa Kleptonom nije dugo trajao. Njegova zavisnost od alkohola i fizičko zlostavljanje ostavili su traga. Klepton je varao Peti, a u osamdesetim je dobio decu sa dve žene van braka, dok je ona imala teške neuspehe sa trudnoćama. Rastali su se 1989.

Tragedija koja je zauvek promenila Kleptona

Legendarni britanski muzičar, doživeo je nezamislivu tragediju 20. marta 1991. godine, kada je njegov četvorogodišnji sin Konor, preminuo nakon što je pao kroz otvoreni prozor sa 53. sprata stana u Njujorku. Incident se desio u stanu prijatelja majke deteta, italijanske glumice i modela Lori del Santo, dok je Klepton bio u obližnjem hotelu i spremao se da preuzme sina za zajednički izlazak.

Konor je bio rezultat ljubavne veze između Kleptona i Lori del Santo, koja je trajala tokom 1980-ih. Njihov odnos nije opstao, ali su ostali u prijateljskim odnosima i zajedno su odgajali sina. Tragedija je duboko pogodila Kleptona, koji je u tom periodu bio u procesu oporavka od zavisnosti i tražio duhovnu utehu.

Ovaj tragičan gubitak inspirisao je Kleptona da napiše pesmu "Tears in Heaven" ("Suze u raju"), koja je postala njegov najprodavaniji singl u SAD-u, dostigavši drugo mesto na Bilbord Hot 100 listi. Pesma je osvojila tri Gremi nagrade i postala simbol njegove tuge i nade. Klepton je kasnije izjavio da je pesma bila njegov način da procesuira gubitak i podeli svoju tugu sa svetom.

Konor je sahranjen u blizini Kleptonovog rodnog mesta u Suriju, a na sahrani su prisustvovali mnogi prijatelji, uključujući Filipa Kolinsa i Džordža Harisona. Ova tragedija je imala dubok uticaj na Kleptona, oblikujući njegov lični život i umetnički izraz u godinama koje su usledile. Pored njega, Erik Klepton je otac još četvoro dece: Rut, Džuli Rouz, Ela Mej i Sofi Bel, dok se Peti nije ostvarila kao majka.

Šta fatalna Peti Bojd radi danas?

Peti Bojd na promociji filma o Bitlsima Foto: Yui Mok, PA Images / Alamy / Profimedia

Kasnih osamdesetih upoznala je Roda Vestona, nekog ko nije bio rok zvezda, već razvijač nekretnina. Već više od dve decenije su zajedno, a venčali su se 2015. godine. Peti kaže da je sa njim kao da živi na večitoj žurci - iako ne piše pesme o njoj, njihova veza traje duže nego njeni brakovi sa Harisonom i Kleptonom.

