Poznati glumac Petar Strugar proveo je dan na plaži u društvu svog sina, a koliko su uživali u morskim radostima, otkriva fotografija koju je glumac podelio sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Nakon aktivnog dana ispunjenog igranjem i kupanjem, otac i sin su završili zagrljeni na jednoj ležaljci,gde su zajedno zaspali uz zvuke talasa. Ovaj nežni trenutak izazvao je lavinu pozitivnih komentara na Instagramu, a fotografija je mnogima izmamila osmeh.

Porodične vrednosti u prvom planu

Petar Strugar dremucka na plaži sa sinom Foto: printscreen/instagram/p_strugar

Petar je poznat kao neko ko veliku pažnju posvećuje očinstvu. Iz veze sa glumicom Ivanom Nikolić ima sina Zarija, dok je iz kasnije veze sa Oljom postao otac dečaka Iva. Zanimljivo je da su za mlađeg sina izabrali tradicionalno ime od samo tri slova. Ivo je rođen nedugo nakon što se Petar razišao sa pevačicom Milicom Todorović, sa kojom je takođe bio u vezi.

Očeva posvećenost

Bez obzira na to što sa majkama svoje dece nije ostao u partnerskom odnosu, Petar je često sa sinovima i trudi se da bude prisutan u njihovim životima. Nedavno je po prvi put objavio fotografiju na kojoj pozira sa obojicom, dok ih drži u krilu u toplini porodičnog doma.

Petar Strugar uživa sa sinovima Zarijom i Ivom Foto: printscreen/instagram/p_strugar

Želja za velikom porodicom

Petar je više puta javno govorio o tome koliko mu porodica znači i koliko mu je očinstvo važno u životu.

- Moja ideja je bila da dobijem dete, i meni je to bilo važno. Porodica mi je važna i moji su me tako vaspitali, iskreno je rekao glumac u jednom intervjuu.

Dodao je i da se ne zaustavlja na dvoje dece, te da bi voleo da se njegova porodica još proširi.

