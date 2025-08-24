Slušaj vest

Bejli Medison je svetu postala poznata kroz film "Moja nazovi žena", u kojem je tumačila Megi. Iako je gluma od malih nogu bila sastavni deo njenog života, pravi proboj je postigla upravo zahvaljujući tom filmu u kojem je glumila sa Adamom Sandlerom i Dženifer Aniston.

Od dečje zvezde do prave umetnice

- U muzici umetnici najčešće autentično prikazuju sebe i kroz sopstvena iskustva, reči i pesme i tako leče sebe, rekla je Medison u jednom intervjuu za magazin WonderMind, naglašavajući da joj je muzika pomogla da prebrodi mnoge teške životne situacije.

Iako je ostvarila uspešnu karijeru, suočavala se s brojnim izazovima od pritiska reflektora, gubitaka, do osećaja usamljenosti. U seriji "Pretty Little Liars: The Perfectionists", njen lik Imodžin Adams prolazi kroz niz traumatičnih iskustava, uključujući i se*sualni napad. Nije iznenađujuće što ove strašne situacije donose niz mentalnih problema, što na kraju navode Medison na terapiju.

Za nju je preuzimanje ove uloge značilo potpuno uranjanje u bol i radost uloge koju tumači, što je imalo trajni uticaj na njeno mentalno zdravlje.

- Smatram sebe emotivnom osobom koja može da oseti energiju i emocije drugih. Dakle, kada igraš nekoga ko u sebi nosi bol i pored radosti, kao što je u svakoj osobi, i to devet meseci, po 19 sati dnevno, to je nešto s čime moraš biti pažljiv, rekla je za magazin "Schön" komentarišući svoju ulogu.

Opterećenja zbog slave od detinjstva

Bejli Medison na promociji filma Zombiji 4: Zora vampira Foto: Billy Bennight/AdMedia / SplashNews.com / Splash / Profimedia

Glumica ponekad otvoreno govori o tome koliko ju je mentalno opteretilo to što je od detinjstva u centru pažnje, zbog čega je često imala problema sa samopouzdanjem. Ipak, danas je naučila kako da se oslobodi negativnih kritika, uključujući i one koje se tiču njenog izgleda.

Bez obzira na sve teškoće, Bejli pristupa novim izazovima sa obnavljajućom pozitivnošću i trudi se da što više svog talenta prikaže publici na ekranu.

