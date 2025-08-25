Slušaj vest

Džeklin Bezos, majka Džefa Bezosa, koja je preminula u 78. godini, sahranjena je pre dva dana, a sahrani su prisustvovali osnivač Amazona i njegova supruga Loren Sančez. Uzrok smrti Džeklin Bezos nije saopšten, a poznato je da se borila s demencijom.

Džef Bezos i Loren Sančez fotografisani su tokom ulaska u crkvu, držeći se za ruke. Bivša TV voditeljka obukla je za ovaj tužan događaj crnu suknju i mornarsko plavi blejzer i obula papuče. Uz to je nosila i biseri i tamne sunčane naočare.

"Veoma tužno, ali... da li je to teget blejzer i crna suknja?", "Ima li ova žena stilistu", "Milijarde dolara, a ona nosi teget sako uz crnu suknju", "Obuća kao za noćni klub. Nikada nisam videla da neko na sahrani nosi papuče", "On je jedan od najbogatijih ljudi na svetu, zar nije mogao svojoj ženi da obezbedi sako i suknju u istoj boji, za sahranu svoje majke?", "Ko još nosi teget sako i crnu suknju?", "Neka joj je Bog u pomoći", samo se nižu ovakvi komentari na Instagramu, jer mnogi misle da je Loren Sančez trebalo da nosi crnu boju od glave do pete, kao i da je kombinacija boja koju je napravila neprikladna i pogrešna, iz ugla stilista, prenosi Blic žena.

Ostali bi da istaknu sledeće: "Dobro je da je uopšte bila odevena", aludirajući na njena provokativna modna izdanja. Ima i onih koji misle da se prikladno obukla, ali i da je divno što je podržala svog muža u teškim momentima.

Džef Bezos u beloj košulji

Nekima je zapalo za oko to što je Bezos obukao belu košulju. Međutim, ovaj odevni komad u kombinaciji sa tamnim odelom smatra se uobičajenim i adekvatnim izborom u zapadnjačkim kulturama.

Prikladnost može zavisiti od kulturnih ili verskih običaja, budući da neke tradicije, posebno u istočnim kulturama, drugačije posmatraju belu, a može postojati i jedinstven kodeks odevanja za određene sahrane.

Supruga milijardera neretko je bila na meti kritika zbog načina odevanja, a njen stil odlikuju izuzetno provokativni stajlinzi, koje je prikazala i tokom trodnevne svadbe u Veneciji, kada je sa Bezosom sklopila brak, tri godine nakon veridbe.

